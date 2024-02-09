尹锡悦发布“农历新年”问候视频，金建希没有登场. February. 09, 2024 07:37. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 尹锡悦总统和总统室合唱团“温暖的手”团员们8日用歌曲传达了农历新年之际对国民的问候，并表示：“我和总统室职员都将温暖地留意每一位国民的生活。”可能是意识到了收受名牌迪奥包的争议，总统夫人金建希没有出现在视频中。 尹锡悦在当天公布的视频中，与合唱团一起演唱了歌手卞真燮的歌曲《需要我们的爱》，强调了国政运营蓝图——“温暖的政府”。尹锡悦问候道：“这是需要爱的新年。祝大家身体健康，新年多福！” 视频4日在龙山总统室一楼正玄馆（音）拍摄了2个小时。总统室职员的子女和幕僚也一同出席。秘书室长李官燮、政策室长成泰允、安保室长张浩镇、政务首席韩五燮等参加了此次活动。 视频开头部分还出现了尹锡悦和李官燮的演技。李官燮说：“新年长假期间的日程很多。”尹锡悦说：“新年长假都没能好好休息的国民也很多，不管怎样，室长你应该回故乡。”视频中还有孩子们玩球时玩丢时尹锡悦抓住球递过去的场面。总统室职员们一个个进入大厅，尹锡悦与职员们握手，并加入合唱行列。 金建希和尹锡悦一起，继去年之后，今年也参加了“爱故乡捐赠节”。尹锡悦夫妇向除首尔以外的16个市、道各捐赠30万韩元，共捐赠了480万韩元。

한국어