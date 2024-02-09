KBS漏掉的提问……谈话不能代替记者招待会. February. 09, 2024 07:36. . 尹锡悦总统7日的KBS新年谈话在其内容和形式、推进过程中留下了诸多遗憾。指定一个电视台，在3天前录制后，通过编辑播放总统室各处走动的场面，令人联想起宣传用纪录片。有人评价说，连尖锐的问题也没有，都是温和的，与其说是交谈，不如说是欢叙。最重要的是，在此次谈话中，遗漏了太多国民真正感到好奇、想问总统的提问。 提问大体上集中在尹锡悦总统想说的话或迫不得已的事情上。就连核心人物总统夫人金建希收受名牌包的疑惑也缩小了其意义，称其为“所谓的化妆包、外国公司的小包”，将其视为“礼宾和警卫的问题”。因此，声称“没有无情地、刻薄地切断”事实上成了辩解的场所。就算是不得不而见的面，也没有提到为什么不拒绝那个包包、之后如何处理包包等后续问题。 没有看到尹锡悦总统不愿意或觉得尴尬的问题。在尹锡悦总统的责任下调查的“干预司法”事件的前大法院院长梁承泰在一审中被判无罪，也没有问及涉嫌“指使告发”的孙俊成检察长一审有罪。对于是否真的要求国民力量党紧急对策委员长韩东勋辞职的问题，也没有进行提问。不仅是现政府上台以来不断出现的人事混乱，就连釜山世博会申办失败等谁都不得不摇头的事件，国民也没有得到任何答复。 没有关于年金、劳动、教育三大改革的问题，这一点也很难理解。三大改革在总统就任后的首次国会演说中作为克服危机的三大先行课题提出以来，一直表示“不是选项，而是必须”。年金改革自政府把没有实质内容的改革方案提交给国会之后实际上已经停止，但教育改革在减少私人教育费或扩大大学无专业选拔等零星政策在现场引起巨大副作用的情况下，却没有提出任何质疑。 总统作为国政最高负责人，负有与重大权限相应的“说明义务”。如此不可避免的总统职责，不能为了自己的利益而回避或限制。媒体也应该为了国民的知情权，代替国民进行提问和追究。不尽如人意的此次KBS谈话代替不了记者招待会。

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