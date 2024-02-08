去年冒充公共机关的诈骗案达35万起，1年内增加20倍. February. 08, 2024 07:39. by 卫恩智记者、林尚雅ND wizi@donga.com. 据调查，去年冒充公共机关的短信诈骗事件比2022年暴增了近20倍。金融当局认为，农历新年长假前后类似犯罪将猖獗，嘱咐大家注意。 金融监督院和韩国互联网振兴院7日透露，去年振兴院捕捉到的诈骗短信共有50.33万条。其中“冒充公共机关”类型为35.001万件，占全体的69.5%。这是2022年17726件的19.7倍。冒充公共机关的短信诈骗，采取的是假称违反交通法规、健康保险免费检查等诱导点击虚假网址的手法。 仅到2022年为止，一半以上的短信诈骗还属于“冒充快递公司”类型。“春节礼品套装因地址错误而延迟配送”等信息就是代表性例子。该类型的短信诈骗比重在2021年为87%，2022年为52%，但去年骤减至18%。 互联网振兴院相关人士分析说：“随着持续劝告国民注意冒充快递的短信，国民感到危险性很大，于是出现了新型手法。新冠疫情结束后，（诈骗短信）似乎经常使用健康检查、婚礼等主题。”最近，利用假手机讣告等的“冒充熟人型”短信诈骗也在迅速增加，2021年只有25件，2022年只有4件，到2023年增至59565件。 金融监督院认为农历新年长假期间这种犯罪企图将会增加，并嘱咐：不要点击短信中的链接或拨打电话号码；如果通过短信或聊天工具要求提供个人信息，不要回应。

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