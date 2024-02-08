历时8年制作的火柴埃菲尔铁塔未能进入吉尼斯世界纪录. February. 08, 2024 07:37. by 李清雅记者 clearlee@donga.com. “这不是市面上卖的火柴，而是定制的火柴，所以不能载入吉尼斯世界纪录。” 据《费加罗报》等媒体当地时间6日报道，法国模型制作家里夏尔·弗洛（音，47岁）投入70.69万根火柴完成了高7.19米的埃菲尔铁塔模型，但最近被英国吉尼斯世界纪录所拒绝。 吉尼斯世界纪录方面认为，弗洛为了缩短制作时间，只从法国一家火柴制造企业那里购买了没有硫磺头的火柴身。过去的记录是用市售火柴完成的，只有弗洛没有使用市售火柴，因此认为公正性存在问题。 弗洛为了制作火柴埃菲尔铁塔，在最近8年里投入了约4200个小时。仅使用的火柴重量就达到了15公斤。上个月在他居住的西南部夏凉特马里蒂姆（音）首次公开，到目前为止约有4000人观看了作品。 在弗洛之前，建造最高火柴埃菲尔铁塔的人是黎巴嫩人图皮克·达赫尔。达赫尔2009年在黎巴嫩首都贝鲁特公开了高6.53米的火柴埃菲尔铁塔。特别是，下半身瘫痪的达赫尔是坐着轮椅完成的这部作品，因此受到了更大的关注。 当时达赫尔使用了约600万根火柴。费用为1.1万美元（约1485万韩元），制作时间为2316小时。 弗洛就遭吉尼斯世界纪录拒绝一事表示：“无法理解。真是令人失望。”他表示，吉尼斯世界纪录大全不仅不承认自己的作品，也不承认制作者的创作意图。当初虽然也考虑过提出异议的方案，但因为吉尼斯世界纪录方面没有义务对此作出回应，预计结果不会发生变化。 弗洛表示，将通过制作新作品摆脱挫折感。他对当地媒体《巴黎人报》表示，“我不喜欢被关在失败中”，暗示了一定要通过其他作品创下吉尼斯纪录的意志。《巴黎人报》报道说，虽然他没有透露准确的计划，但有可能通过3D打印制作新作品。

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