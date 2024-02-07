查尔斯三世就任17个月后“与癌症作斗争”. February. 07, 2024 07:38. by 趙은아 achim@donga.com. 英国国王查尔斯三世（76岁）公开了被诊断出癌症后开始接受治疗的事实。送走长子因脑癌去世的美国总统拜登表示，“治疗癌症需要绝对的勇气”，并祝愿其早日康复。法国总统马克龙、加拿大总理特鲁多等各国首脑也加入了加油行列。 英国王室白金汉宫当地时间5日通过声明表示：“国王最近在接受良性前列腺肥大症手术的过程中，被指出对（癌症）的担忧，接受了后续诊断测试，并确认了癌症。” 声明还说：“今天开始定期治疗，国王将像平时一样执行国政业务和文件工作。”声明还说，查尔斯三世对癌症诊断也保持着积极的态度，并期待尽快重返公职。不过，他在短期内似乎难以参加大规模的公开活动。 白金汉宫没有公开查尔斯三世所患的癌症种类、阶段等具体内容，只表示：“为了帮助全世界患有癌症的人理解这些信息，我们决定共享结果。”《每日邮报》报道说，查尔斯三世的癌症在初期被发现，预后良好。据美国演艺媒体《人物》等媒体报道，查尔斯三世的次子哈里王子2020年离开王室，一度与父亲疏远，近日也将从目前居住的美国来到英国与父亲见面。 据美国有线电视新闻网（CNN）报道，如果查尔斯三世完全不能履行宪法规定的义务，不能正常履行国家职责，根据1937年制定的《摄政法》，王位继承第一顺位的长子威廉王子将代替查尔斯三世的工作。 查尔斯三世在2022年9月母亲伊丽莎白二世女王去世后成为君主。2023年5月，作为世界年龄最大的君主举行了加冕仪式。这距离1958年被册封为王世子已经过去了65年。查尔斯1981年与第一任妻子戴安娜结婚，但和过去的恋人卡米拉一直有婚外情。1996年两人离婚，戴安娜第二年在法国巴黎因交通事故死亡。查尔斯和卡米拉虽然在2005年再婚，但由于戴安娜王妃深受大众喜爱，大众对两人的视线并不友善。

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