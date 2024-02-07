特朗普时期国家安全事务助理奥布赖恩：“韩国安保无需过分依赖美军”. February. 07, 2024 07:37. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. “韩国为韩美同盟能做的事情更多。没有必要过分依赖美军，美国的飞机和舰艇可能分散使用，来进一步遏制中国。” 美国前总统特朗普的亲信、被认为是“特朗普2.0”时代国务卿有力候选人的前白宫国家安全事务助理奥布莱恩当地时间5日在接受《东亚日报》和A频道采访时表示：“包括韩国在内的印度太平洋地区所有盟国的课题都是应对攻击性的中国。”他反驳了如果特朗普再次执政、将把增加防卫费和撤走驻韩美军联系起来向韩国施压的推测，同时暗示，为了牵制中国，驻韩美军的构成和作用可能会有所调整。 奥布赖恩就韩半岛核不均衡导致韩国主张自行核武装一事表示：“看到伊朗也像朝鲜一样不受制裁地开发核武器，我也对这种主张产生共鸣。”但他同时表示：“最终要实现朝鲜无核化，必须阻止（朝鲜国务委员长）金正恩和（伊朗最高领导人）哈梅内伊等恶势力接近核武器。” 对于如果特朗普再次执政、可能会以冻结朝鲜核武器为代价放宽制裁，并允许朝鲜成为拥核国家这一观测，奥布赖恩也予以了断然驳斥。他说：“如果特朗普与朝鲜进行谈判，其原因是朝鲜的核和弹道导弹。请记住，特朗普离开了河内朝美首脑会谈现场。”分析认为，这是在强调以朝鲜无核化为目标的同时，对韩国自身的核武装也表现出了否定态度。 奥布莱恩表示：“韩美日是世界上最强大的中国对手。在特朗普体制下，三国首脑会谈将继续。”他还强调：“在排除韩国的情况下在印度太平洋构建强有力的同盟体制，是不像话的。韩国有可能加入‘四方机制（美国、日本、澳大利亚、印度四方安保磋商机制），并受邀加入奥库斯（美国、英国、澳大利亚三方安保磋商机制）。”

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