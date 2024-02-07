医科大学招生名额增加2000人……从今年高考开始将选拔5058人. February. 07, 2024 07:37. by 朴成敏记者、赵有罗记者 min@donga.com,jyr0101@donga.com. 从明年高考起，全国医科大学入学定员将比现在增加2000人，达到5058人。医大定员增加是自1994年以后31年来的第一次。 政府6日召开保健医疗政策审议委员会，表决通过了上述内容的医科大学增员案。保健福祉部部长曹圭鸿在表决结束后在政府首尔大厦举行新闻发布会表示：“考虑到因老龄化而增加的医疗需求等，以到2035年为止医生人数将缺员15000名的供需预测为基础，决定了医科大学扩招规模。” 医科大学新生从毕业后到成为医生（普通）至少需要6年时间，因此计划从明年开始将新增2000人的定员数至少维持5年，到2031-2035年培养出1万名医生。其余不足的5000人将通过让退休医师发挥余热等方式补充。 政府还表示，将把增加的定员重点安排在地方医科大学。这是考虑到医生不足现象在非首都圈比首都圈更为严重而采取的措施。曹圭鸿还表示：“将把非首都圈医科大学的地区人才录取比率增加到全体的60%以上。”现在地方人才义务选拔比率为40%。具体各大学的定员将在今年4月之前由教育部决定。不过，政府认为明年新设医科大学在日程上有些勉强，因此决定进一步进行讨论。 尹锡悦总统也在当天龙山总统室主持的国务会议上强调：“医生人数不足，给很多国民带来了不便。为了保护国民健康和生命，扩大医生人力是不能再推迟的时代课题。” 一直反对医大扩招的医疗界表明了总罢工方针。大韩医生协会会长李必洙当天上午召开记者会表示：“领导层集体辞职，长假后成立紧急对策委员会，将正式展开斗争。”在大型医院手术室等工作的实习医生（实习医生、住院医师）中，大部分也将参加罢工。在大韩专业医师协会的问卷调查中，全国140多家进修医院所属的1万多名专业医生中88.2%表示，如果增设医科大学，将参与罢工等团体行动。 曹圭鸿表示：“如果（医生）进行非法集体行动，将根据《医疗法》等采取果断措施。”福祉部在医科大学扩招消息宣布后，对诊疗空白的担忧增大，将保健医疗灾难危机警报阶段从“关注”提升至“注意”。

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