席琳•宋：“大家对只有韩国人知道的‘因缘’深有同感，对此感到幸福”. February. 07, 2024 07:37. by 崔智善 aurinko@donga.com. “《过往人生Past Lives》不仅仅是表面上的韩国电影，而是蕴含着韩国哲学和意识形态的电影。因为到12岁为止在韩国长大的我的内心想法自然而然地流露出来了。” 凭借处女作《过往人生》入围第96届美国奥斯卡金像奖颁奖典礼最佳影片奖、最佳原创剧本奖提名名单的席琳•宋导演（36岁•照片）脸上挂着激动的笑容说。6日，在首次与韩国媒体通过视频见面时，宋导演就入围奥斯卡金像奖提名名单一事表示，“这是令人难以置信的荣耀。” 她说：“作品的主题‘因缘’一词在韩国谁都知道，但世界上大部分人都不太清楚。能看到很多观众理解、接受和感受‘因缘’这个词，感到很幸福。”《过往人生》讲述的是在韩国一起度过童年的男女时隔20年在美国纽约重逢后，回顾人生和因缘的意义的内容。该片将于下月6日在韩国上映。 宋导演就《过往人生》的成功表示，电影《寄生虫》（2019年）为我们铺平了道路。她说：“虽然《寄生虫》是一部韩语电影，但获得（奥斯卡）奖后，打开了大众可以观看有字幕的电影的道路。” 就最近像奈飞电视剧《怒呛人生BEEF》一样，韩裔美国人的内容得到认可一事，她表示，“‘移民者’的身份即使不与韩国要素联结，也有很多人拥有。因为生活中移动时间和空间是所有人都可能会经历的事情。” 宋导演还是电影《No.3》（1997年）宋能汉导演的女儿。当被问及父亲对自己获得奥斯卡提名的反应时，她笑着说：“想说真正有趣和特别的趣事，但是没有”，“只是全家人都很开心，很好。”

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