继联合参谋本部之后，战略司令部也将设在首都防卫司令部. February. 06, 2024 07:47. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，战略司令部将设立在位于首尔市冠岳区南泰岭的首都防卫司令部。战略司令部是应对朝鲜核武器和导弹威胁、总指挥“杀伤链”（先发制人打击）等韩国型三轴体系的地方，新设战略司令部是尹锡悦政府的大选承诺之一。 韩国军方去年1月在首尔龙山的联合参谋本部属下新设了“核武器和大规模杀伤性武器应对本部”。新的举措是要扩大调整范围，甚至在今年内创建战略司。但也有人担心，在龙山的联合参谋本部已确定迁移到首都防卫司令部的情况下，如果连针对朝鲜的三轴体系的“指挥塔”战略司令部也设在首都防卫司令部，军队核心指挥和司令部将过度密集，一旦有事，可能会受到朝鲜的致命打击。 综合《东亚日报》5日的采访，军方决定在首都防卫司令部设立年内创建的战略司。从去年开始，军方对首都防卫司令部和江原道原州的陆军导弹战略司令部这两个地方作为候选地进行了讨论，最终得出了上述结论。军方消息灵通人士表示：“防卫司令部具备了战时指挥所地堡（B1文件库）和指挥控制系统等基础设施。据我所知，在防卫司令部设立战略司比较合适。”这表示，军方还考虑到了为准备创立而缩短时间等条件。 军方正在进行战略司令部的指挥结构和战时指挥体系、所指挥的战略资产构成等详细的创建工作。工作结束后，最晚也会在年底在防卫司令部内的部分设施举行创建仪式。 战略司令部不仅可以综合运用军方拥有的超精密、高威力打击能力，还可以综合运用宇宙网络、电磁等多领域能力，执行遏制朝鲜核、导弹威胁的任务。司令部将统一指挥玄武系列的高威力弹道导弹、F-35A隐形战斗机、宙斯盾驱逐舰、装有潜射弹道导弹的3000吨级以上中型潜水艇、天弓·爱国者拦截导弹等对朝先发制人打击及导弹防御、大规模惩戒战斗力等。 如果战略司令部设在首都防卫司令部，军队的核心战斗司令部和指挥部就会聚在一起。随着2022年总统室搬迁至龙山，目前位于龙山的联合参谋本部已经决定在2027年建成的新办公楼并搬迁至首都防卫司令部。据悉，军方认为，为了迅速作出决策和指挥作战，最好同时设立联合参谋部和战略司令部。 但军方消息灵通人士指出：“一旦进入战时，防卫司令部内的B1文件库里也会有政府主要机关进入，考虑到这一点，在有事时可能会成为朝鲜集中打击的目标。”也有人指出，作战司令部及其上级指挥部几乎不会设在同一空间，考虑到像网一样的指挥控制体系，有事时，出于部队生存性和作战运用考虑，应该分开设置。

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