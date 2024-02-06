特朗普：“如果再次执政，中国商品关税将超过60%”. February. 06, 2024 07:47. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国前总统特朗普表示，如果在11月大选中获胜，将对中国产产品征收60%以上的超高关税。这预告了比以“美国优先主义”为由对中国产品征收25%关税的第一个执政期更加强有力的贸易保护政策。这是彭博社统计的目前美国对中国产商品平均关税（12%）的5倍。 随着特朗普再次执政的可能性增大，每当他在贸易政策上发表言论时，全球金融市场就会动荡的“特朗普效应”也已经显现出来。但是，特朗普对“第二次美中贸易战争”的可能性保持距离，留下了重新执政时与中国谈判的余地。 ● 特朗普：“必须对中国征收关税和制裁” 特朗普当地时间4日在接受福克斯新闻台采访时，在被问及重新执政时“是否考虑向中国商品征收60%的关税”时，回答说：“不会，可能超过这个水平。”对于“是否同时对中国征收关税和制裁”的提问，他回答说：“必须那样做。中国利用了美国。” 《华盛顿邮报》此前报道，特朗普正在考虑对中国产品征收60%的关税。特朗普此次如果重新执政，将废除对中国的贸易最惠国待遇，对平均关税率为40%的敌对国家征收“专栏Ⅱ”关税。在此基础上，再加上对所有外国产品追加征收目前关税最高10个百分点的“普遍基本关税”等，计划将对中国产品的关税率至少提高到60%。 特朗普在执政的2018年-2019年当时适用《贸易法301条》等，对中国产品征收了25%的高关税。其理由不是因为自己单方面的贸易保护政策，而是主张其正当性，声称是因为中国没有遵守与美国的贸易协议。他还声称：“中国试图破坏美国的钢铁产业。” 如果60%的关税构想成为现实，美国和中国在军事上对峙，但在经济上寻求一定合作的目前的“去风险”基调将不可避免地转变为“脱钩”。 由于两国矛盾激化，去年中国对美国的出口已经比前一年减少13.1%。在这种情况下，如果将关税率提高5倍，美国经济也将遭受巨大打击。美国智库税收基金会担心，如果没有相对低廉的中国产进口产品，美国消费者物价上涨等将不可避免，每年将产生1.5万亿美元（约2006万亿韩元）的费用。 ● 高盛：“中国投资者担心特朗普再次执政” 特朗普当天主张：“中国不希望我成为总统。”他在上个月艾奥瓦州和新罕布什尔州的共和党大选竞选中全部获胜时曾表示：“中国股市疯狂下跌。” 实际上，特朗普当天的发言传开后，世界金融市场有很多投资者对安全资产美元的强势下注。美国投资银行高盛也公开了中国投资者将特朗普再次执政的可能性与经济放缓、股价下降、房地产市场萧条等一起选为主要投资风险的报告。报告还表示：“中国投资者们问的最多的问题，是特朗普重新执政时对中国产生的影响。” 但是，特朗普对与中国发生贸易战争的可能性、中国入侵台湾时美国是否军事介入等问题没有正面回答，保持模糊的态度。他说：“我喜欢中国国家主席习近平。在我任期内，他是好朋友。”对于向台湾提供援助，他表示：“可能会削弱与中国的谈判能力，所以不会说。”对于两国利害关系发生尖锐冲突的事件，也留下了协商的余地。

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