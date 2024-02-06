名驹的朝鲜. February. 06, 2024 07:46. . 马是朝鲜时代重要的战略物资之一。在朝鲜时代，要想成为军官或精兵，就必须要有马。朝鲜在全国设立国营牧场，培育优良军马。牧场数量随着时代的变化而变化，从50个后半到120个左右不等。 牧场设置在岛屿或向大海突出的海角上。一方面是为了防止马匹逃跑，另一方面也是出于最大限度地确保农田而选择难以耕种的地区的原因。偷盗困难、容易防止猛兽入侵也是岛屿受欢迎的原因。猛兽造成的损失不小，在岛上设置牧场后，可能是岛屿离陆地很近的缘故，老虎和豹子也跟着进来繁殖，这一点令人啼笑皆非。 牧场生意兴隆，成宗时代足足饲养了4万头。但以当时为起点逐渐减少，到了高宗时期减少到了5600匹左右。真正的问题是，能用作军马的好马极少。好马贵。上等马的价格在30石大米左右。 投入战斗的马可以分为运输用的马、在战场上骑的马、将帅骑的最高级战马。即使全国有数万匹马，能用作军马的马也很少。1492年成宗在征伐女真时，在全国牧场挑选好马发给士兵，选用的军马有800匹，但战马只有区区40匹。 虽然有好马因其稀有而被牧场工作人员转移、被权力家们偷偷带走等多种理由，但是原来的马中能用作军马的马很少也是不争的事实。朝鲜的饲养政策也存在问题。牧场监督官的成绩仅根据培育的马匹数量来评价。理由是很难用客观的数据来评价质量。高丽和朝鲜曾培育出最高级的蒙古马，但由于这种行政便利主义管理，牧场衰退，马匹质量下降。到了后期，从满洲引进的进口马作为优良军马非常受欢迎。到了现代，甚至忘记了我们国家曾有过如此多的马匹和骑兵。

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