“医疗购物”导致患者负担金上涨……必须堵住“漏洞”、守护健康保险财政. February. 05, 2024 07:39. . 韩国政府昨天公布“第二次国民健康保险综合计划”，决定从今年7月起，为每年接受365次以上门诊治疗的患者承担90%的医疗费。这是为了减少患者往返于多家医院接受不必要的诊疗的“医疗购物”而采取的措施。对于接受3000多次门诊治疗等、平均每天去医院一次以上的人来说，去年投入的健康保险财政就达268亿韩元。相反，“医疗凭证”制度将以青年层为对象进行示范运营。如果每季度使用医疗机构不足1次，每年向健康保险加入者返还12万韩元。 值得庆幸的是，政府摆脱了偏重于提高健康保险保障率的做法，即使为时嫌晚，也向同时追求财政健全性的方向转变。上届政府实行的急剧强化保障性与实损保险的活性化相吻合，引发过度医疗，并蛀蚀了健康保险财政。超声波和MRI诊疗费自2018年以后时隔3年增加10倍，达到了1.8万亿韩元。韩国每年的外来使用次数是经济合作与发展组织平均水平的3倍。其结果，健康保险财政收支从后年开始将转为赤字，预计到2028年赤字幅度将接近1.6万亿韩元。 为了消除已达严重水平的必需医疗和地区医疗空白，扩大对弱势群体及稀有疑难杂症患者的支援，必须要有坚实的财政。要彻底堵住健康保险财政流失的漏洞。应该追加讨论提高感冒等轻症疾病的本人负担金的方案或像实际损失保险一样，到一定金额为止全部由本人负担的方案。 另外，健康保险财政也有必要以10年以上的长期推算为基础，应对低生育高龄化。保健福利部预测，到2028年，健康保险准备金将维持在28万亿韩元左右，与现在持平。这是根据《国民健康保险法》从今年开始只推算5年的结果。但到2030年，每4名人口中就有1人65岁以上，生产年龄人口在今后10年内将减少332万人。此后，储备金的枯竭如同定时炸弹。目前8%的保险费率法定上限上调也是不可避免的。接受相关提问的当局人士在新闻发布会上表示：“健康保险是（预测当年支出后应对的）短期保险。”不能用这句话一答了之。

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