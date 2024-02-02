浦项制铁首席执行官候选人压缩至6人……应只看远景规划、能力，寻找合适的人选. February. 02, 2024 07:25. . 浦项制铁集团下届会长候选人压缩为浦项制铁出身的3名、外部候选人3名等6名。这是由浦项制铁公司首席执行官候选人推荐委员会选定的。去年底，委员会似乎接受了国民年金的压力：“应该公平地赋予内外人士没有差别的机会。”但是，无论本月8日选定谁为最终候选人，围绕程序的公正性、是否外部介入风波等问题，都将面临阵痛。 浦项制铁首席执行官候选人推荐委员会前天公开了原本压缩到12名的候选人名单。浦项制铁的前任和现任人士包括浦项制铁公司未来研究院院长金志龙（音，下同）、前浦项制铁公司社长张仁华、前浦项制铁公司社长全重善。外部出身人士包括前LG能源解决方案副会长权永洙、韩国石油公社社长金东燮、前现代制铁副会长禹裕哲。 对于这样的结果，有分析认为，考虑到”豪华海外理事会”疑惑的候选人推荐委员会机械地调整了内外部候选人人数。身为浦项制铁控股社外理事的7名候选人推荐委员因涉嫌业务上渎职而被警方立案。问题是去年8月与现任浦项制铁会长崔正宇等经营团队一起去了为期7天5夜、耗资6.8亿韩元的加拿大海外理事会。有分析认为，继本月初淘汰了试图连任三届的崔正宇后，此次又将现任副会长排除在候选人之外，也是因为意识到了与管理层密切相关的批评。 问题是，受到客观性怀疑的候选人推荐委员会决定谁为最终候选人，都很难避免争议。如果选定了熟悉钢铁产业的前任和现任浦项制铁人士，即使有助于经营稳定，但浦项制铁的最大股东国民年金有可能再次提出推荐委员的资格问题。如果被确定为外部人士，就会受到缺乏专业性的批评和某种外部影响的评价，集团内外可能会提出抗议。 在韩国财界排名第五位的浦项制铁现在正受到严重的外部挑战。由于钢铁价格下跌和外国产钢铁进口增加，去年的销售额同比减少9.0%。新树种部门二次电池材料事业也因竞争加剧，收益性正在恶化。代表基干产业的浦项制铁的领导力混乱是影响韩国产业竞争力的重要事件。正因如此，候选人推荐委员会不要左顾右盼，应该集中精力寻找对公司未来具有坚定展望的有能之士。

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