“第99分钟”头球绝平……曹圭成克服外界指责，带领球队进入8强. February. 01, 2024 08:02. by 金培中 wanted@donga.com. “当时我就想‘现在才进了一个球’。” 韩国国家足球代表队前锋曹圭成31日在亚洲杯16强赛与沙特阿拉伯的比赛结束后说：“有点开心不起来。”比起喜悦，他似乎更满足于摆脱这段时间以来遭受的痛苦。 韩国足球在下半场即将结束之际，凭借曹圭成的戏剧性头球起死回生后，在点球大战中击败沙特队，连续8次挺进亚洲杯8强。韩国队在加时赛中1比1与对手战平后，在点球大战中以4比2获胜。虽然当天射门22次，但仅得1分的进球能力令人遗憾。时隔64年再次挑战亚洲杯冠军的韩国队将于2月3日0时30分与澳大利亚队争夺一张4强入场券。 上半场以0比0战平对手的韩国队在下半场开场仅1分钟就被对方的前锋阿卜杜拉•拉迪夫攻破球门。落后的韩国队为了打开对方的球门，随后展开了猛烈的攻势。但是沙特队的防守能力不容小觑。尤其是沙特队守门员艾哈迈德•阿尔-卡萨尔的壁垒尤其高。曹圭成说：“对手守门员表现地太好了。下半场有很多机会，但都被守门员挡住了。吓了一跳。”把本以为韩国队0比1失利而结束的比赛拖到加时赛的是曹圭成的头球。下半场伤停补时阶段，曹圭成用头接薛英佑从球门左侧传来的接力传球，攻破了对方的球门。当时有10分钟的补时时间，但过了9分钟。曹圭成攻入扳平比分的进球1分钟后，主裁判吹响了下半场结束的哨声。曹圭成在本届亚洲杯小组赛3场比赛中表现不佳，受到了球迷们的很多指责。因为留了长发，有人留言说“没有实力，只是外表好看”。还受到了“不要出演综艺节目，要集中精力踢足球”的指责。随后，国家队队长孙兴慜出面表示：“请不要动摇球员。球员也有家人。”曹圭成在与沙特队的比赛结束后表示，“如愿以偿进球了。赢得比赛当然很开心，但在扳平比分的瞬间，至今为止的遗憾似乎更大。”当天举行比赛的多哈教育城球场是2022年卡塔尔世界杯小组赛第2场比赛，韩国队与加纳队比赛当时曹圭成梅开二度的地方。当时，他仅凭头部就打进了2球。但是曹圭成表示，刚开始不知道是自己曾踢过比赛的球场。曹圭成说：“到达球场后发现好像是看过很多次的比赛场，我问了（黄）喜灿哥，他说是‘加纳战’”，“一听到这个消息，就产生了‘（今天）应该可以进球吧’的想法。所以一个人偷笑了。”韩国队卡塔尔世界杯小组赛3场比赛都是在该体育场进行的。如果说将比赛胜负引向加时赛的一等功臣是曹圭成，那么点球大战中的英雄则是守门员赵贤祐。赵贤祐通过跳水扑球连续挡住了沙特队第三名和第四名点球手的射门，带领韩国队进入了8强。赵贤祐说：“赛前进行了很多练习。如果进行点球大战，我有信心能够阻止对方。能取得好成绩，心情很好。”赵贤祐原本是国家队的二号守门员。主力门将金承奎在训练途中膝盖韧带断裂，因此从小组赛第2场比赛与约旦队的比赛开始他就负责镇守球门。韩国队将休息两天，与澳大利亚队进行8强赛。与拥有5天休息时间的澳大利亚相比，球队在体力上处于劣势。澳大利亚在上个月28日以4比0战胜印度尼西亚，轻松进入8强。没有进行加时赛。韩国国家队主教练尤尔根•克林斯曼表示：“为了获得更多的休息时间，本想获得小组第一名，但最终获得了第二名。只能接受（根据对阵表的）比赛日程。”

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