普京“6年收入10亿韩元，再加一套公寓”……疑隐瞒情妇别墅和豪华游艇等引争议. February. 01, 2024 08:01. by 趙은아 achim@donga.com. 据俄罗斯官方公布，今年3月第五次挑战总统宝座的俄罗斯总统普京在过去6年里只赚了“约10亿韩元”，房地产方面“普京也只有1套小型公寓和1个车库”。但很多人推测，特工出身的普京“毫无痕迹”地将超出想象的财产藏得严严实实。 俄罗斯官方媒体国际文传电讯社1月20日报道说：“根据俄罗斯中央选举管理委员会公开的总统候选人信息，普京总统申报2017年至2022年的收入为6759.1875万卢布（约10.06亿韩元）。” 普京拥有的资产也很俭朴。普京拥有10个银行账户、5441.6604万卢布（约8.09亿韩元）和230股圣彼得堡PJSC银行股份。莫斯科交易所中该股票每股为280.49卢布。 房地产更简单。位于圣彼得堡的一栋小型（77平方米）公寓和一个18平方米的车库就是全部。汽车只有苏联时期生产的1960年款嘎斯M21、1965年款嘎斯M21、2009年款拉达等3辆。他还拥有1987年生产的一辆Skif拖车。选举管理委员会表示：“拥有在莫斯科的一套153平方米的公寓和圣彼得堡的18平方米停车场。” 在3月15日至17日举行的总统选举中，普京将挑战第五次担任总统。他于1月19日在中央选举委员会登记为无党派候选人，并公开了自己的财产。俄罗斯大选候选人要公开选举年度前6年的收入和财产信息。 但相信这种说法的人并不多。据推测，普京总统藏匿的资产将非常庞大。美国有线电视新闻网（CNN）援引俄罗斯专家的话报道说：“普京的财产在文件上没有痕迹。”曾是俄罗斯最大投资公司的赫米蒂奇资本的首席执行官比尔·布劳德在2017年出席美国国会时曾表示，“普京的财产可能达到2000亿美元（约267万亿韩元）”。 俄罗斯反对党领导人阿列克谢·纳瓦尔尼的反腐组织声称，普京“在黑海沿岸拥有所谓的‘普京宫’”。据推测，拥有圆形体育场、地下曲棍球滑冰场、私人港口等的这一住宅价值超过10亿美元（约1.3万亿韩元）。还有传闻说，在价值1亿美元（约1300亿韩元）的豪华游艇“Grace Pool"等4艘游艇上隐藏了58种飞机。据国际勘探报道新闻工作者协会（ICIJ）2021年公开的所谓“潘多拉纸”显示，被报道为普京恋人之一的匿名女性在摩纳哥拥有一套价值410万美元（约54亿韩元）的公寓。

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