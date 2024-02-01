国王的审判. February. 01, 2024 08:00. . 一个男的赤身裸体地躺在死刑台上。在观众的注视下，死刑执行者们熟练地剥去他的皮肤。四肢被捆绑的男子的脸因痛苦而扭曲。他到底是谁，犯了什么罪才会受到如此可怕的刑罚呢？ 《锡桑内斯的剥皮（1498年•照片）》是15世纪在比利时布鲁日活动的荷兰画家杰拉德•大卫的代表作。他以色彩鲜明、描写生动、反映顾客需求的画作而闻名，从40岁左右开始成为布鲁日的代表画家。这幅画是他受布鲁日市议员委托创作的，是为了挂在布鲁日市政厅而制作的。画面中描绘了古代波斯国王冈比西斯二世的审判场面。躺在死刑台上的男子是腐败的王室法官锡桑内斯。他收受贿赂，惯于作假判决。得知这一情况后，国王立即逮捕了他，并处以活生生的剥皮刑罚。然后把他的皮肤套在法官的椅子上。国王任命锡桑内斯之子奥塔内斯为继任法官，并警告说：“要时刻铭记腐败法官的结局，保持公正。”位于右边背景位置，坐在布满皮肤的椅子上的人就是奥塔内斯。 大卫在讲述古代故事时，将背景建筑和人物的衣服画成了当时布鲁日流行的风格。掉在地上的锡桑内斯的红衣服也是比利时法官的正式礼服。右侧的死刑执行人当中还有少年。凝视画面外观众的少年好像在说现场的证人也有未来一代。这样，画家将古代的故事与自己生活的时代联系起来并表现出来。 虽然场面很恐怖，但这幅画的目的很明确。这是为了让后代也知道法官的非法行为是破坏社会基础的重大犯罪。这仿佛是15世纪的画作。无论是私人关系还是金钱，如今抛弃职业道德的权力者和法官们究竟会受到怎样的处罚呢？

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