在道具共享平台上结合酒和读书的演唱会,公演界MZ世代们活泼可爱的企划“引人注目”. January. 31, 2024 07:35. by 李智允记者 leemail@donga.com. 公演界MZ世代职员们以活泼可爱的企划吸引了年轻观众和制作组的视线。 世宗文化会馆本月在公演界首次推出了生活方式联结型订阅服务。不仅可以以最高40%的折扣购买今年举行的28种演出,在线视频服务(OTT)和电子书平台也各可使用1个月的服务,准备的800个账户全部售罄。这是去年年初新设的DX组的创意,每10名组员中有9名是MZ一代。世宗文化会馆DX组长金汝恒(38岁•人名音译,下同)表示:“除了演出之外,还针对享受内容较多的年轻观众提出了生活方式”,“考虑到最近通过周边巩固粉丝心的喜好,还提供了与著名贴纸企业一起制作的‘嘻哈’贴纸。” MZ一代主导的特色演出也获得了很好的反响。上月6日至17日,在首尔江西区LG艺术中心首尔举行了结合参观展示、酒吧、读书、演唱会等的“Club ARC with Antenna”演出。在这场演出中,在创作歌手们的演唱会开始前,向观众们每人提供了一杯与当天演出相配的酒。与此同时,观众们可以自由行走在演出场外的后台和化妆室,观看展示的唱片和照片。LG艺术中心项目经理金柱演(39岁)表示:“考虑了让取向明确的年轻观众为之疯狂的因素。”通常,LG艺术中心企划演出的观众年龄层为30~40多岁的人占60%以上,而“Club ARC with Antenna”演出中30岁以下的观众占60%。由1985年至1998年出生的LG艺术中心企划组策划了演出。 针对年轻制作团队的演出服务也已问世。首尔文化财团上个月在MZ一代职员的主导下推出了演出物品共享平台“Re:Stage Seoul”。该服务可以以物品价格5%的费用借用不同时代、不同作品的服装和各种道具。可以在网上浏览物品,预约、结算。由1986年至1999年出生的5名职员等组成的舞台器材共享中心组负责共享平台的企划和运营。舞台器材共享中心经理林智恩(43岁)表示:“反映了年轻制作团队和观众们想要防止演出后因废弃道具而造成的环境污染的意见。”

