“苹果音乐将依托超500万条的音轨提供‘世界最大的古典音乐目录’”. January. 30, 2024 07:33. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “多亏了从中学3年级开始使用苹果音乐，才能听到很多之前不知道的新音乐和隐藏的名专辑。在得到帮助的过程中，能够作为合作艺术家进行活动，感到非常荣幸。”（任奫灿） 面向古典音乐的流媒体应用程序“苹果音乐古典音乐”在上市10个月后的24日在韩国上市。现有的苹果音乐订阅者无需追加费用就可以使用苹果音乐古典音乐。 在应用商店搜索并安装了苹果音乐古典音乐应用程序。打开应用程序后，“最新发行”、“单独公开专辑”、“空间音响”、“各艺人的播放列表”、“时代和体裁”等菜单映入眼帘。 在搜索窗口输入“普契尼”后，出现了作曲家普契尼代表的画面，出现了“人气作品”、“最新专辑”、“艺术家及作曲家介绍”等下位菜单。在“人气作品”菜单中，可以找到普契尼歌剧各作品的代表唱片。这样可以缩小范围进行详细搜索。可以搜索作曲家、演奏者、乐器、编排、时代等多种分类的类别。虽然不是全部，但在很多专辑中都能看到相当详细的作品解说和专辑介绍。 在“单独公开专辑”菜单中，可以欣赏到只在苹果音乐才提供的专辑，在“古典音乐”菜单中，可以欣赏到苹果音乐合作艺术家提供的推荐演奏。韩国合作艺术家有钢琴家孙烈音、任奫灿、赵成珍。还与首尔艺术殿堂、乐天音乐厅、统营国际音乐节结成伙伴关系，接受各机构的企划演出等内容。在不同艺人、不同类型、不同时代、不同作曲家、不同氛围的播放列表中，只有感兴趣的种类的音乐可以听一整天。 还可以欣赏到高音质录音。对数千个录音提供192kHz/24比特的高分辨率无损音源，还可以体验到仿佛从四面八方传来声音的“杜比全景声”空间音响。29日下午，在首尔中区苹果明洞店举行了苹果音乐主办的苹果音乐古典音乐应用程序说明会。任奫灿示范演奏了肖邦的练习曲《Op.25》中的第11号等3首曲子。他在艺术家亲自挑选的播放列表中选择了斯坦尼斯拉夫•奈高兹演奏的《肖邦叙事曲1号》等。他说：“我选择了10首左右，这些演奏都给人带来了‘这就是真正的钢琴演奏啊’的冲击。我选择了这些曲子，希望其他人也能感受到我所感受到的感觉。”在座谈会上，苹果音乐总监乔纳森•格鲁伯表示：“古典音乐由多名演奏者演奏同一作品，因此与其他体裁相比，其复杂性更大。多年来，公司构建了数据库，在2万名作曲家、11.5万多首作品、35万多个乐章、500万条以上的音轨上运用算法，制作了世界上最好的古典音乐目录。随着20万名以上的演奏家登场，该目录将继续增加。”

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