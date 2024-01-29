尹汝贞：“本来没什么主演的机会，但获得奥斯卡奖后邀请蜂拥而至，心里不是滋味”. January. 29, 2024 07:48. by 崔智善 aurinko@donga.com. “心里不是滋味儿。” 凭借电影《水芹菜》（2021年）在第93届奥斯卡颁奖典礼上作为韩国演员首次获得最佳女配角奖的演员尹汝贞（77岁•照片）时隔3年推出新作，吐露的第一句话令人稍感意外。另一方面，在获得奥斯卡金像奖时，她曾反问媒体“不要固执于最佳，大家一起成为‘最佳’不行吗？”尹汝贞说，在《水芹菜》之后，比起对接踵而至的剧本感到感谢，更感到苦涩。“虽然一直在这里（作为演员），但成为主演的机会并不多。（获奖后）突然邀请我担任主演的机会一下子多了，心里有点不是滋味。觉得人们就是这样诡诈的。” 这样的她继《水芹菜》之后首次选择的电影《Dog Days》》将于下月7日上映。这是金德敏导演的首部商业长篇处女作，在恶劣的电影界担任副导演长达19年，直到快50岁才拍摄第一部电影。26日，记者在首尔钟路区一家咖啡厅见到了尹汝贞，她亲切地称呼金导演为“德敏”，为她加油助威。两人以前在一个电影拍摄现场受到冷落，是同甘苦共患难的关系。“在德敏导演出道时，曾想过如果需要我，就会去帮忙。虽然有很多才艺的人，也有很多漂亮的人，但我认为最终剩下的还是品性。看到金德敏的人品后，我说要拍电影。” 《Dog Days》是一部讲述因宠物狗而交织在一起的人们的故事的温暖作品。尹汝贞饰演的是虽然是世界级建筑师，但丈夫去世，儿子被送往国外，在大房子里孤独度日的敏瑞。守护在她身边的只有宠物狗“万达”。她展现了自然的演技，甚至让人怀疑她是不是真实的尹汝贞。电影中的敏瑞在当初剧本中的角色名字是“尹汝贞”。金导演从剧本构思阶段开始就考虑到尹汝贞的选角而写了这部作品。 尹汝贞表示，对于制作费达数百亿韩元，规模不断扩大的韩国文化信息业界的趋势，她表示“无法理解”。她说：“这（某一种类型的电影）很受欢迎，但韩国电影好像只能制作那个，规模才变太大了。与其把钱花在包装的宣传费上，不如制作更加充实的内容。 ”《Dog Days》是一部耗资100亿韩元的中低预算电影。 对于以近八十的年纪获得的奥斯卡最佳女配角奖，她表示：“我自己也觉得不可思议。”虽然获奖了，但也没有积极接受采访。她说：“生活是不可思议的，人生既是前卫艺术，也是永远未完成的实验”，“我也想成为完成的人，但总是做不好。‘尊敬’这句话让我很有压力。” “最幸福地死去的是做着自己的工作死去。如果做演员时死去，就是我生活得最好的一次。英玉姐（演员金英玉）是我的榜样。比我大十岁，还在工作，这太了不起了吧？现在每时每刻都在努力去演戏。”

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