虽然学生减少，但重考生剧增……劳动·教育改革迫在眉睫. January. 29, 2024 07:47. . 在学龄人口骤减的情况下，挑战高考两次以上的“N考生”比重增加的奇异现象今年也将持续下去。据入学考试业界透露，去年参加高考的N考生比率为35.3%（17.7942万人），创28年来的最高值，据推算，今年N考生也将超过17.5万人，比重为34%，连续3年保持在30%以上。这是因为，去年因“难考”而未能获得理想分数的学生不断增加，而且医科大学入学名额也将大幅扩大。 最近N考生市场被称为“暴风前夕”。据悉，下个月公开的医科大学入学扩招规模至少达1000人以上，再加上4月份各大学将宣布无专业选拔计划，因此，进入医科大学或人气学科的机会之门将敞开。一般来说，如果在2月份的正式合格者宣布中落选，就会去复读补习班，但今年连正式志愿书都不写就直接去复读的又名“活复读生”们从本月初开始早早地就上补习班听课。瞄准又名“半修”的大学在校生们的动作也加快了。虽然半修生们从第一学期结束的6月份开始准备入学考试，但已在为今年3月份开始的夜间班和周末班排队。 随着N考生之间的竞争越来越激烈，由此带来的社会费用也越来越大。N考狂风引起的副作用已经超过了危险水位。每年有17万人在9个月的时间里上重读补习班，花费的补习费就达3万亿韩元，如果重读准备时间延长，课外辅导费负担将进一步加重。大学生们为了重读而浪费的大学学费也是每人数百万韩元。从地方到首都圈，从首都圈到首尔，从首尔到医科大学每年有10万名半修生连锁移动，大学教育的荒废化问题也非常严重。随着大学入学和开始职场生活的时期接连被推迟，对整个社会提高生产力和出生率的努力也产生了负面影响。 经济合作与发展组织在《2022韩国经济报告》中诊断说：“大企业和中小企业、正规职和非正规职之间的差距会导致学历主义和过度的课外辅导费支出、进入劳动市场延迟、结婚和生育延迟等。”要进行防止不重学历而重校门的消耗性竞争的教育改革，还要进行消除劳动市场双重结构、即使不是医生或大企业正式员工也能享受稳定生活的改革，才能平息走向亡国病的N考狂潮。

한국어