炊事军官白种元将改善部队伙食. January. 27, 2024 07:53. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 26日，国防部和白钟元代表运营的“The Born Korea”签订了改善军营食堂的业务协议。根据此次协议，The Born Korea计划在2月份以国防部选定的示范部队为对象进行军营食堂咨询。其中包括改善餐厅运营方式、开发适合军队供餐的烹饪器具、传授烹饪方法等。通过这一措施，将构建军营食堂改善标准模式，并观察成果，讨论扩大事业。 白代表当天在首尔龙山区国防部大楼举行的签约仪式上表示：“军营食堂也是我儿子10年后要去吃饭的地方，所以想以父母的心态为军队供餐做出划时代的变化贡献力量”，“希望新一代将士们即使到了军队，也能像在家里一样吃饭。”军方相关人士表示：“白代表对军队有特别的感情，The Born Korea通过简单易行的烹饪方法开发出了新菜单”，“这将对改善经历烹饪兵熟练度低下等问题的军队供餐有很大的帮助。” 白代表1989年作为陆军学士士官第14期入伍，在第7炮兵旅担任干部食堂管理军官。白代表还表达了对退伍烹饪兵的就业支援意向。他说：“为了军队供餐的发展，有必要成为烹饪兵偏爱的好职务”，“向烹饪兵提供退伍后优先到The Born Korea工作的机会，展开合作让他们的军队经历有意义。”

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