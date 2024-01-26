“对于常春学校，将阶段性地无偿支援到小学6年级”. January. 26, 2024 07:46. by 崔惠? herstory@donga.com. 国民力量党表示，到2027年为止，将阶段性地无偿支援在学校照顾小学生的“常春学校”。前一天（24日），教育部公布了从今年第二学期开始向全国扩大的方针，进而承诺无偿支援。为了减轻新学期父母的经济负担，还承诺引进每年100万韩元的“新学期飞跃代金券”。据国民力量推算，当天发表的公约需要8万亿韩元左右。加上18日发表的父亲1个月带薪产假等所需的3万亿韩元，预计需要11万亿韩元左右。国民力量没有表明具体的财源对策。 国民力量政策委员会议长俞义东25日表示：“将重点放在支持养育孩子的父母的事业不停止成长上”，并发表了“工作和家庭都幸福”的低出生率公约。 国民力量总是承诺，将春季学校无偿支援从2025年弱势群体全年级和小学1年级开始，到2027年扩大到全年级。常春学校是到晚上8点为止，在小学提供照顾和课后项目的制度。另外国民力量还表示，考虑到双职工夫妇的情况，将在假期也运营，并提供午餐。 每年新学期初的3月和9月，还将引进各支付50万韩元，共支付100万韩元的“新学期飞跃代金券”。支付范围从小学1年级到高中3年级，并限制使用处，以免被用作补习班费。 国民力量还承诺，将把集中在婴幼儿身上的政府照料孩子服务全面扩大到父母和祖父母等家庭和民间。另外国民力量还表示，将废除目前只支援中等收入150%的收入标准。国民力量表示，如果将父母工资100万韩元用于儿童照料服务，将给予120万韩元代金券等的现金支援转换为儿童照料支出，追加支援。

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