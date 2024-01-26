“ChatGPT之父”萨姆•奥尔特曼接连与庆桂显和崔泰源会面. January. 26, 2024 07:45. by 郭道英 now@donga.com. “ChatGPT之父”OpenAI首席执行官（CEO）萨姆•奥尔特曼将于26日接连会见三星电子半导体（DS）部门负责人（社长）庆桂显和SK集团会长崔泰源等国内半导体企业“双塔”。 据财界及信息技术（IT）业界25日透露，奥尔特曼CEO将于25日下午访问韩国，并于26日访问三星电子平泽半导体工厂。计划在那里会见庆社长、代工事业部长崔时英（人名音译，下同）、存储器事业部长李正培、系统LSI事业部长朴容仁等，讨论双方的合作方案。之后，将于当晚与崔泰源会长在首尔某处举行会晤，然后立即离开韩国。据悉，当初三星电子会长李在镕也接到了会晤提议，但在第一毛织、三星物产的不正当合并及会计舞弊疑惑相关的一审判决即将到来之际，很难调整日程。 据彭博社、金融时报（FT）等最近外电报道，奥尔特曼CEO为了摆脱人工智能（AI）半导体市场的NVIDIA依赖度，正在推进自己的AI半导体开发项目。据悉，为此，正在与阿拉伯联合酋长国（UAE）AI企业G42和中东潜在投资者、软银、TSMC（台积电）等进行接触。有人提出，此次访韩也有可能带着项目相关的潜在投资者。业界正在关注，通过此次双塔会晤，三星电子和SK海力士能否加入OpenAI自家的AI半导体阵营。

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