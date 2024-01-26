下届总统竞选人担任人口副总理. January. 26, 2024 07:44. . 尹锡悦总统在1日的新年贺词中就低出生率问题表示：“所剩时间不多了，因此需要与以往不同的层面接近。” 看到这个，我想起了前总统文在寅7年前就任后召开国家财政战略会议时，对低出生率问题表示，“现在应该尽一切努力”。文在寅政府虽然提出了合计生育率为1.4人的目标，但其任期内出生率从2017年的1.05人下降到2022年的0.78人。 虽然很多人认为21世纪初以后出生率持续下降，但这与事实不符。新生儿数虽然持续减少，2002年的合计出生率为1.178名，与2016年（1.172名）持平。出生率正式下降始于房价开始暴涨的2017年。 居住不安与增长率下降及雇佣不安相吻合，加速了低生育。目前韩国的合计生育率与1990年统一后未婚女性大量流出的东德地区（0.77名）相似。顾名思义，这是”灾难性的情况”，因此没有人否认尹总统所说的“不同层面的接近”的必要性。问题在于采取何种方式。 与低出生率对策相关的另一个误解是，低出生率对策的控制塔是保健福利部。但是，青年及新婚夫妇的居住保障由国土交通部、工作-家庭两立支援由雇佣劳动部、私教育费对策由教育部、女性及青少年对策由女性家庭部负责。而且泛政府控制塔由总统直属的低生育高龄社会委员会负责。 问题是低生育高龄社会委员会没有预算编制权，也没有协调各部门利害关系的政务权力。虽然委员长是尹总统，但就任后只亲自主持过一次会议。一名政府相关人士表示：“部长级别的副委员长金英美是数一数二的专家。另外，虽然很努力，但由于与罗卿瑗副委员长政治地位不同，所以听说各部门合作并不顺利。” 俗话说“所有人负责，最终是谁都不负责”。作为头号公约，国民力量党宣布低出生率对策，并表示“将新设由副总理担任部长的人口部”，也是因为认为需要明确的主管部门。日本也在去年4月成立了总管低生育对策的“儿童家庭厅”。 既然要进行“不同层次的接触”，那么议会选举后让下届大选候选人、国民力量党紧急对策委员长韩东勋担任人口部长兼副总理如何呢?已经表明不参加议会选举的韩东勋如果赌上命运出面解决低出生率问题，在野党也不会强烈反对。如果因为最近爆出的与总统室之间的矛盾而感到困难，其他大选候选人也没有关系。只有下届大选候选人在内阁扛起枪杆，才能得到其他部长的协助，动员政府内的资源。 如果政府全力以赴，出生率完全有可能回升。本报记者们为采访新年企划“出生率再次回到1.0左右”而关注的法国、瑞典、德国、匈牙利、捷克、日本等国，合计出生率都在1.0名出头，成功实现反弹。经济合作与发展组织成员国中，未能成功反弹、跌至1.0人以下的国家只有韩国。现在只剩下70多天的议会选举结束后，解决低生育问题的真正最后一次机会即将到来。国民正在关注尹总统会采取什么样的“不同层面的接近"。

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