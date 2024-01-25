法院：“谷歌‘强迫要求只使用安卓OS’，对其罚款2249亿韩元合法”. January. 25, 2024 07:37. by 金紫炫记者、金河景记者 zion37@donga.com. 法院认为，以强制三星电子等智能机器制造公司只使用安卓操作系统（OS）为由，公平交易委员会对谷歌征收的2200亿韩元罚款是合法的。首尔高等法院行政6-3部（审判长洪成旭）24日就谷歌以公平交易委员会为对象要求撤销其下达的纠正命令及罚款处分等的诉讼案，判处原告败诉。 公平交易委员会认为，2021年谷歌LLC（谷歌总公司）、谷歌亚洲太平洋、谷歌韩国等3家公司妨碍竞争公司的事业活动，滥用市场支配地位，违反了《公平交易法》，因此下达了纠正命令，并处以2249亿韩元的罚款。公平交易委员会认为，谷歌从2011年开始让智能机器制造商只使用本公司开发的安卓OS，妨碍竞争OS进入市场，加强了其在移动领域的市场支配力。 谷歌于2022年1月以公平交易委员会为对象提起行政诉讼，主张“这是为了与苹果竞争”，但法院没有接受。审判庭表示：“由于谷歌的行为，机器制造公司的智能机器上市被限制，与谷歌竞争公司的交易被限制等，被强制要求吃亏，机器制造公司与竞争公司的交易也被限制，竞争公司的市场进入被封锁，谷歌的行为属于提供不利条件的行为和排他性交易行为。”公平交易委员会的一位有关负责人表示：“（判决确定后）将为消费者提供更具革新性的服务和机器。” 谷歌相关人士表示：“安卓兼容性项目为国内机器制造商及应用程序开发者的全球扩张及成功做出了贡献，给国内消费者带来了很多优惠，但法院还是驳回了请求，对此表示遗憾。”谷歌计划在研究法院判决后决定应对方向。对公平交易委员会处分的不服诉讼将以高等法院和大法院的二审制运营。

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