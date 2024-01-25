变得更加强大的特朗普，与拜登进行“复仇对决”. January. 25, 2024 07:36. by 曼彻斯特=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 当地时间23日，在美国共和党总统竞选的第二道关口新罕布什尔州初选中，前总统特朗普再次获胜。共和党内竞选在开始8天后，确认了特朗普独占鳌头的体制。由此，当选民主党候选人的拜登总统和特朗普将在11月举行的美国总统选举中再次展开较量。 特朗普当天在新罕布什尔州初选中，在92%的开票统计中得票54.9%，力压竞争对手、前美国常驻联合国代表尼基·黑莉（43.1%），确定了胜利。此前的15日，在只有党员参加的艾奥瓦州党员大会上，以51%的得票率位居第一，在非党员投票的此次竞选中，也获得了过半数的支持，顺利获胜。 特朗普在获胜演讲中表示：“这是一场巨大的胜利。在艾奥瓦州和新罕布什尔州获胜的候选人，从来没有（在共和党大选竞选中）败北。”他强调：“我们将取得最伟大的成功，扭转美国前进的方向。” 不过，黑莉表示：“现在还剩下数十个州的竞选。我们将前往南卡罗来纳州。”尽管特朗普施压要求她退出竞选，但她明确表示，将参加下月24日在自己的故乡南卡罗来纳州举行的初选。 在同一天举行的民主党新罕布什尔州竞选中，拜登以88%的开票统计中以67.5%获胜。拜登表示，大部分白人人口的新罕布什尔州竞选不能体现美国的多样性，甚至没有在这里登记候选人，但支持者们通过直接在投票纸上写上名字的“记名投票”来支持他。拜登表示：“特朗普成为共和党总统候选人已成定局。（对民主）没有比这更大的危险了。” 随着前任和现任总统的所谓“复仇对决”提前确定，围绕遭到4起刑事起诉的特朗普的司法危险、两人高龄争议等，美国的政治混乱将进一步加重。随着围绕外交政策、经济、通商等大选主要争论点的对决正式开始，预计国际局势也将产生相当大的影响。

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