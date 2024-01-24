因DNA增添了热情……点燃江原冬季的奥运选手家族. January. 24, 2024 07:41. by 任寶美 bom@donga.com. 在2024江原冬季青年奥运会无舵雪橇女子双人座和混合团体赛上获得金牌、女子单人座上获得银牌的亚历山德拉•奥贝斯托尔茨（17岁•意大利）表示，“和教练一起备战本次大赛，感觉很有意义。”此次大赛的意大利女子代表队由克里斯蒂安•奥贝斯托尔茨教练（47岁）指挥。选手和教练的姓氏（姓）相同是因为两人是父女关系。 克里斯蒂安教练说：“奥运会奖牌是我一生的梦想。我最终没能实现这个梦想，但好像是女儿替我实现了，真的很特别。”他从2002年盐湖城冬奥会开始，四次登上冬奥会舞台，但一次也没有站上领奖台。 亚历山德拉的母亲阿纳斯塔西娅（43岁）也是“奥运选手”。在代表俄罗斯参加盐湖城冬奥会之前，与克里斯蒂安教练陷入爱河的阿纳斯塔西娅在结婚后与丈夫一起作为意大利代表参加了在本国举行的2006都灵冬奥会。阿纳斯塔西娅也没有在奥运会上获得过奖牌。 亚历山德拉笑着说：“事实上，我第一次说要进行无舵雪橇的时候，爸爸、妈妈都反对。有趣的是，爷爷、奶奶当初也曾反对爸爸妈妈选择无舵雪橇。但是最终因为无舵雪橇，两位见面了。” 克里斯蒂安教练表示：“因为比任何人都清楚这个项目的危险性，所以没法带头劝说”，“在大赛即将到来之际，希望女儿不要重蹈我（奥运会时）的覆辙。要继续集中精神。我为女儿感到骄傲。”如果亚历山德拉参加2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐奥运会，将留下世代都参加“主场奥运会”的纪录。 在无舵雪橇男子双人座和团体赛中成为双冠王的意大利代表曼努埃尔•魏森施泰纳（16岁）也是“雪橇二世”。她的母亲塞尔达（55岁）是第一个在2个项目上获得奥运会奖牌的意大利选手。塞尔达在1994年利勒哈默尔冬奥会时获得了无舵雪橇金牌，2006年都灵冬奥会时获得了有舵雪橇铜牌。曼努埃尔笑着说：“我只比无舵雪橇。”曼努埃尔与6年前向母亲学习无舵雪橇的菲利普•布鲁纳（18岁）搭档，正在参加双人座比赛。两位选手被认为已确定参加2026年冬奥会。获得有舵雪橇女子单人座金牌的玛雅•博伊特（17岁•丹麦）也在朝着父亲未实现的梦想奔跑。玛雅的父亲彼得（50岁）笑着说：“我女儿很像我，滑得很快。”彼得虽然作为田径和有舵雪橇选手进行了活动，但最终没能踏上奥运会舞台。在本赛季国际有舵雪橇和俯式冰橇联合会（IBSF）青年系列赛第1~6站比赛中全部夺冠的玛雅，在此次大赛中，不仅在决赛第1、2轮比赛上，而且在8次练习赛中也全部占据首位，展现了压倒性的实力。参加冰壶比赛的雅各布（18岁）、卡特里娜•施密特（16岁•丹麦）兄妹也延续着获得奥运会奖牌的“家业”。兄妹俩的父亲、丹麦国家队教练施密特（62岁）和母亲莉萨•理查森（58岁）分别参加了两次奥运会，但同样与奖牌无缘。去年在U21世锦赛上获得铜牌的兄妹俩在本届大会上也是有力的奖牌争夺者。参加高山滑雪比赛的罗米•埃尔特尔（17岁•德国•照片）也是本次大赛备受瞩目的“第二代新星”。她的母亲是5次参加奥运会，在高山滑雪项目上共获得3枚奖牌（2银、1铜）的玛蒂娜（51岁）。罗米在高山滑雪女子超级组合项目（超级大回转+回转）上获得了本次大赛的个人首枚奖牌（铜）。

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