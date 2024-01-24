每当选举时出现的“善心型SOC”……地方上和国民都蒙受损失. January. 24, 2024 07:37. . 2019年1月，韩国政府大力宣布“国家均衡发展工程”。其宗旨是提高地方产业竞争力，改善生活环境，培育各种战略产业，扩充基础设施。虽然名义上是合理的，但核心是允许在没有进行可行性调查的情况下，在地区实施大规模社会间接资本（SOC）事业。因此，南部内陆铁路、新万金国际机场等高达24.1万亿韩元的事业被免除可行性调查。当然，这导致了是针对还剩1年的2020年第21届议会选举作铺垫的批评。 此后，许多大规模SOC事业一再被免除可行性调查。虽然免除可行性调查在20多年前也曾发生过，但最近甚至给人一种“惯例化”的印象。上次大选时，每个候选人作为公约提出的釜山加德岛新机场事业最终由政府出面，在没有事先通知的情况下进行。最近正在推进特别法立法的月光内陆铁路事业和东南圈广域铁路事业也以“免除可行性调查”为前提。 那么，没有进行可行性调查的SOC事业是否正常进行呢?很多人指出，新万金国际机场从免除可行性调查开始，就与附近的务安机场的需求重叠。以“新万金世界童子军大会需要”的名义进行了推进，但在大赛之前还没有动工。免除可行性调查时预测为4.7万亿韩元。另外，还有事业费增加2万亿韩元的南部内陆铁路事例。该事业干脆进入了重新讨论事业计划适当性的阶段。竣工时间也将从原来的2027年推迟到2030年。 长期以来，有人批评说，可行性调查制度阻止了地区均衡发展。可行性调查中最重要的标准是计算费用对比收益的经济性分析。当然，人口少、需求不大的地方在经济方面很难确保妥当性。因此，有人指出，仅2019年非首都圈事业的地区均衡发展权重值为30%-40%，比原来提高了5个百分点，但地方事业仍然很难通过。有人批评说，首都圈没有地区均衡发展权重值，因此可行性调查进一步加深了江南与江北的不均衡。 可行性调查是1999年引进的，已经有25年的制度了。因为是古老的制度，所以有可能不符合现实。如果存在问题，就应该根据现实进行修改，使其运转良好。特别是，可行性调查不是单纯地决定是否推进事业的程序，而是勾画事业的大致蓝图、研究事业计划是否有效的程序。在没有充分讨论的情况下推进的SOC事业只能经历事业费增加、计划变更等。国民缴纳的税金将被浪费，地区居民将无限期等待。 在第22届议会选举即将到来之际，对“善心型SOC”事业的担忧仍在继续。照此下去，很有可能再次成为到处横行“空約”的选举。政府和政治圈要记住，如果没有经过正式讨论就决定SOC事业，对国民和地区社会来说都是损失。

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