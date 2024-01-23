政府计划废除大型超市“公休日义务停业”. January. 23, 2024 07:34. by 世宗=赵应亨记者 cero@donga.com. 韩国政府今后将推进允许大型超市每周日开业的方案。计划全面废除《终端机流通结构改善法》，使消费者在购买手机时得到更多的补贴。但为此，国会必须经过法律修改。政府22日在首尔市东大门区洪陵文化信息人才校园举行了第五次民生讨论会，并宣布了包含上述内容的生活规制革新方案。国务调整室室长方基善（音）表示：“通过规制改革促进竞争，降低物价，比起盲目投入财政，才是真正照顾民生的道路。”政府决定首先取消将大型超市义务休业日指定为公休日的原则。此前，为了搞活传统市场，大型超市每月在公休日休息两次，但由于平时很难买菜的一人家庭、双职工夫妇等国民的不便较大，因此决定改善这一问题。2014年引进的“终端机流通法”也将全面废除。虽然“终端机弃通法”是为了防止移动通信运营商的消耗性补贴竞争而引进的，但因此不断有人指出，3家通信公司的补贴差别化竞争消失，消费者福利减少。政府的方针是，废除“终端机流通法”，促进移动通信公司之间的补贴竞争，缓解手机购买费用负担。政府还计划，对被认定为新生内容的网络漫画、网络小说等不适用现有的图书定价制，对目前限制在15%的图书价格优惠率，推进对地区小型书店更加灵活的制度。政府决定推进的大型超市公休日义务休业制度是流通业界反对呼声最高的规制之一。虽然是为了传统市场等小工商业者而制定的，但是实行12年来，对规制效果持续存在疑问。也有人批评说，这只会让想要利用周末来购物的消费者感到不便。 22日在首尔市东大门区洪陵文化信息人才校园举行的“与国民一起的民生讨论会”上公开的规制改革案中，包括了废除该义务休业制度和允许大型超市在营业时间以外凌晨配送的方案。但也有人指出，流通产业发展法修订案能否越过国会的门槛还是未知数。 ● 不仅是大型超市，也包括菜市场 大型超市义务休业限制是从2012年以保护地区传统市场及传统商店街为名开始的。全北全州市当年2月公布了《流通产业发展法》修订案（2021年末通过），以及相关地方自治团体内规定大规模店铺义务休业日的条例修订案。全国最早的3月11日，全州火车站的大企业超市同时关门，4月22日同一地区的大型超市也停业。包括首尔在内的其他地方自治团体也纷纷将周日定为义务休息日，大型超市一个月内停业两次。除营业时间外，网上配送也被禁止。 但是与规制当局的期待不同，大型超市的规制并没有带来传统市场的活性化。因为周末很难去超市的大部分消费者都是通过网上购物中心购买的。据统计厅统计，2013年大型超市的销售额为39.1万亿韩元，到2022年减少到34.7739万亿韩元，减少了11.1%。这与同期网上流通销售额从38.4978万亿韩元增加到209.8790万亿韩元，增加了445.2%形成鲜明对比。 本应该按照规定的设想激活传统市场，但据小工商业者市场振兴公团的统计结果显示，2013年为1502个的全国传统市场个数到2022年减少到1388个，反而减少了114个（7.6%）。国务调整室室长方基善强调：“应该根据现实修改10年之久的大型超市的营业规定。” ● 四分之三的消费者认为“应该放宽对大型超市的限制” 消费者也对被认为是不必要的规制的大型超市义务休业修订表示欢迎。居住在首尔市永登浦区的金某（28岁）期待说：“从周末要买菜的上班族的立场来看，选择不是义务休业日的日子也是一件事情。消费者的便利将大幅改善。”最近，韩国经济人协会以全国1000名成年男女为对象进行的调查结果显示，76.4%的应答者认为应该废除或放宽大型超市的限制。 超市业界也喜形于色。某大型超市相关人士表示：“在在线经营成长的今天，（超市规制）从各种研究结果来看缺乏实效性。”另一大型超市相关人士表示：“从消费者便利和周边商圈活性化方面来看，这将实现‘双赢’。” 不过，政府要想解除限制，需要修改法律。有预测称，现场适用需要相当长的时间。缓解大型超市义务休业强制的流通产业发展法修订案在2020年7月提出后，被搁置在常任委员会。由于未能通过此次国会，预计议会选举结束后将在第22届国会上重新审议。大型超市义务休业日网上配送许可也曾在2022年现场企业和国务调整室达成协议，但因法律修改失败而告吹。 对此，政府表示，“将和国会紧密合作，让国民感受到确定的改善方案”，表明了推进意志。

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