“插上大势论的翅膀”的特朗普：“放弃黑莉吧！”VS 黑莉：“要寻找新的保守道路”. January. 23, 2024 07:34. by 罗切斯特=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. “‘假装神圣的得桑蒂斯’这个名字已经正式隐退了。” 美国前总统特朗普当地时间21日在访问位于新罕布什尔州曼彻斯特的竞选活动总部时做出了上述表示。在2022年中期选举中，得桑蒂斯州长以“聪明的特朗普”备受瞩目，成为政治对手后，特朗普一直称他为“假装神圣的得桑蒂斯”并嘲弄他。也就是说，不会再使用这个绰号。 特朗普在23日在新罕布什尔州举行的共和党总统竞选的首次初选前夕，干脆提到了最后一名竞争者、前美国常驻联合国代表尼基·黑莉的辞职。同一天，他在新罕布什尔州罗切斯特的游说中表示，“现在是共和党团结的时候了”，表现出了以较大差距战胜黑莉的自信。 《纽约时报》评价说：“得桑蒂斯的辞职是给黑莉前代表难以逾越的障碍。特朗普在共和党候选人提名上又迈出了一步。” ● 特朗普插上“大势论”翅膀，大举提名候选人 特朗普当天在罗切斯特的游说中表示：“距离在新罕布什尔州获胜还有两天时间。我们要打败‘不道德乔·拜登’，让美国再次伟大。” 他还鼓励支持层积极投票。他表示：“我们将创造新的纪录。”在共和党大选竞选的首场舞台即15日的艾奥瓦州党员大会上，尽管出现了多名候选人，但特朗普仍获得了51%的支持率。当时排名第二位、第四位的得桑蒂斯、印度裔企业家维贝克·拉马斯瓦米都放弃了竞选，转而支持自己，特朗普因此毫不掩饰对“大势论”的期待，在新罕布什尔州可以获得比艾奥瓦州更高的支持率。 在美国有线电视新闻网（CNN）当天以新罕布什尔州选民为对象进行的民意调查中，特朗普也获得了50%的支持率，领先黑莉（39%）11个百分点。特别是62%的得桑蒂斯支持层表示：“如果得桑蒂斯退出竞选，将支持特朗普。”同一天，在艾默生大学进行的调查中，特朗普和黑莉分别获得53%和37%的支持率，相差16个百分点。 ● “如果黑莉以两位数的成绩落后，将决定退选” 黑莉方面当天在新罕布什尔州各处进行7次游说，并断然否认黑莉退选的传闻。黑莉在声明中强调：“选民们应该选择‘特朗普对拜登’再次对决的道路，还是寻找新的保守道路。” 黑莉在当天的最后一次游说中表示：“那里能听到声音吗？这就是（我和特朗普）两人对决的声音。”当天著名电视节目《泽西·朱迪》的前曼哈顿家庭法院法官朱迪思·辛德林也支持了黑莉。黑莉的部分支持者高喊：“把特朗普送进监狱！” 不过，《华盛顿邮报》预测说：“如果黑莉在新罕布什尔州以10%以上的差距输给特朗普，就必须决定退选。”黑莉在故乡、下个月24日举行竞选的南卡罗来纳州也远远落后。特朗普阵营方面表示，“如果黑莉退选，不支持特朗普，将在故乡颜面尽失”，施压要求她辞职。

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