通过非法赌博网站获得550亿韩元犯罪收益，用毕加索画作和超级跑车洗钱. January. 23, 2024 07:34. by 釜山=金华英记者 run@donga.com. 通过运营非法在线赌博网站获得的数百亿韩元收益，以购买著名美术品和超级跑车的方式进行洗钱的犯罪团伙被移交法院审判。 釜山地方检察厅暴力犯罪调查部（部长检察官金宝成）22日表示，以涉嫌违反《犯罪收益隐匿限制法》和《房地产实名法》等罪名，拘留起诉了国内洗钱总负责人A某（42岁）等4人，并对5名共犯进行了不拘留起诉。对于逃往菲律宾的赌博网站运营总负责人B某（35岁），则向国际刑事警察组织申请了红色通缉令。 这伙人涉嫌从2017年2月开始在菲律宾当地设立服务器和办公室，运营16个非法赌博网站，对获得的550亿韩元犯罪收益进行洗钱。据检察厅透露，他们采取了每天在100个冒名存折中分批汇出约6亿韩元的犯罪收益金后，在国内提取现金进行洗钱的手法。购买法拉利、兰博尼基等24辆超级跑车进行再销售，或购买船舶和房地产后再次出售。这伙人还从著名画廊购买毕加索、安迪•沃霍尔、李禹焕等美术巨匠的作品，用作洗钱手段。 据检察厅调查结果显示，他们以家人和职员的名义将上述洗钱资金转移，过着超奢华的生活。据悉，A某以164亿韩元的价格购买首尔江南区新沙洞的土地，新建了大厦，驾驶着价值约40亿韩元的跑车“布加迪-凯龙”，以成功的企业家自居。他还购买了价值数亿韩元的名牌手表“理查德-米勒”等。 检方表示，已经追缴并保全了A某等人清洗的550亿韩元房地产和635亿韩元金融资产。检方相关人士强调：“犯罪收益金将追查到底并收回。”

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