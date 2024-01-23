执政党内部因共同灭亡的危机感，“如果再次更换党代表，议会选举将玩完”. January. 23, 2024 07:34. by 崔慧玲记者、权九龙记者 herstory@donga.com、9dragon@donga.com. “又不是堆个沙堡再推翻，如果总是推出党代表（党首）再把他废除，无异于在议会选举中失败。”（国民力量党首都圈某国会议员） 总统室22日要求国民力量党紧急对策委员长韩东勋辞职的消息传开后，国民力量党内部不断有人表示：“在离议会选举只剩下不到80天的情况下，如果领导层动摇，将对选举产生负面影响。”前代表金起炫在就任9个月后辞职，韩东勋就任26天后再次被要求辞职，这有可能成为不利于议会选举版图的因素。当初计划当天下午召开紧急会议的庆北地区议员们被推测与主导韩东勋辞职的部分亲尹锡悦派别议员有关后，以“误会太多”为由取消了聚会。 一名亲尹派重量级议员在通话中表示：“应该以韩东勋为中心举行议会选举。应该妥善处理此次事件。”他还强调：“现在是自重自爱（谨慎言行）的时候，现在是调整呼吸的时候了。”另一名重量级议员也在通话中抨击：“在选举岌岌可危的情况下，不能展开工作。说句糙话，这会成为‘一片狼藉’，不知道他们在干什么。” 准备首都圈选举的议员的担忧也在加大。一名首都圈地区议员表示：“这样下去，只有江南三区才能出现当选者。”国民力量党议员太英浩在当天的通话中表示：“金起炫前代表辞职没多久，如果因为出现一两次失误就拆除领导体制，就很难举行议会选举。” 有分析认为，虽然部分亲尹派议员主导了韩东勋的辞职氛围，但从没有现任议员的响应这一点来看，与过去两次“联名信”事件不同。去年12月，10多名初选议员向施压要求金起炫辞职的重量级议员发表了“退出对象是内部枪击”等粗暴的文章。在去年的3月8日全党大会上，50多名初选议员要求曾是党代表候选人的前议员罗卿瑗辞职，最终令她辞职。相反，在此次事态中，议员们却自重于公开发言，表现出惜字如金的态度。 但也有人指出，韩东勋提及参加紧急对策委员竞选有些牵强。公推管理委员长郑永焕（音）当天在上班路上表示：“不能像公推已经结束一样说话。从好的人才应该被安排到好的地方这一点来看，虽然很好，但在程序上可能会有‘过界’的一面。”郑永焕还说：“虽然多引进人才，多安排人才是好事，但是对于形式部分，如果连公推管理委员会的业务都这样（侵害）的话，就会出现‘私推’的说法。”

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