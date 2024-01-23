红海和苏伊士运河. January. 23, 2024 07:34. . 在胡蒂叛军的威胁下，伊朗驱逐舰也进入红海，世界物流陷入了紧急状态。欧洲遭遇了严寒，欧洲经济和乌克兰战线变得更加寒冷。美国经济繁荣到只需担心通货膨胀的程度，但随着军事力量和意志局限逐渐暴露，在世界各地都丢尽了脸面。 不能保证美国的屈辱能持续多久。美国大选的结果并不能给出答案。与大选公约无关，根据情况美国的应对也会有所不同。 胡蒂在红海的气势没有减弱，突然出现了这样的问题。埃及为什么坐视不理？随着利用苏伊士运河的船舶减少，埃及遭受了巨大的财政损失。埃及今年的预算约为87.4万亿韩元，其中苏伊士运河收入约为11万亿韩元。据说，由于红海事件，运河收入骤减了80%。在已经严重的国家负债和巨额利息面临破产的情况下，胡蒂正在绞杀埃及。 埃及为什么坐视不理？埃及不是中东的军事强国吗？埃及军队在也门有着痛苦的回忆。20世纪60年代，纳赛尔总统曾派遣7万兵力介入也门内战，结果惨遭失败。作战没有成功，这成为1967年6日战争中埃及军队大败的原因之一。 虽然是半个世纪以前的事例，但当时和现在都没有变化。胡蒂叛军反而变得更加强大。埃及也感到困惑。如果介入，将无法负担军费支出，如果不介入，将无法消除收入减少的局面。胡蒂应该也算到了埃及的这种情况。 20世纪60年代，埃及得到了苏联的援助，美国对埃及实施了经济制裁。如果埃及现在介入，俄罗斯会愤怒，当然不会发生这样的事情，但美国会“乐见其成”。 我们正在目睹一个冷酷无情的世界。只守护我们的海洋和领空，就不能守护我们的利益和生存权。弱者的正义被抛弃，强者的正义也被嘲弄。我们想要一个和平的世界。但是，现在已经进入了仅靠言语无法维持和平的阶段。

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