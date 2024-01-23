尹锡悦与韩东勋围绕“金建希风险”发生冲突……政治和权力战胜不了民心 . January. 23, 2024 07:33. . 国民力量党紧急对策委员长韩东勋昨天会见记者，就总统室要求辞职和是否介入党务的问题表示：“因为我拒绝了辞职的要求，所以很难说具体的内容。”前一天会见总统秘书室室长李宽燮时，就金建希的名牌包争议解决方法等，他承认收到了“尹锡悦总统要求辞职”的意向。韩东勋表示，“据我所知，我的任期将持续到议会选举以后”，再次表明了继续履职的意志。总统室方面前一天表示“韩东勋的去留不是应该干预的事情”，昨天极度谨慎，尹锡悦总统取消了原定的民生讨论会。 尹总统在4月10日议会选举80天前要求执政党紧急对策委员长辞职，这本身就很难理解。金建希争议的解决方法显而易见，但采取这种强硬措施、进行家庭防御，这是因为韩国政治再不可预测、变化无常，其程度也很严重。因此，执政圈一些人士分析说，总统室只是吐露了遗憾和不满，但韩东勋却夸大其词。反正要想克服金建希风险，矛盾不可避免，因此有观察人士说，这是不是为了取得正面冲突和戏剧性收拾的效果而策划的。 虽然此次事态会发展到何种程度要有待观察，但基于如何平息冲突，执政党的政治格局将发生巨大变化。如果事态激化，执政党在议会选举前只能经历大分裂的混乱。不过，根据其结果，党政关系也会发生根本性的变化。尹总统已经接连推翻了违背自己意愿的执政党人士，展示了对党的掌控力。包括前代表李俊锡、金起炫在内，与执政党领导人的破裂音已经是第三次。首先，韩东勋似乎在正面抵抗这种压迫。这是摆脱“尹锡悦分身”形象、确保独立形象的机会。但是与党内亲尹势力的矛盾、分裂的漩涡是不可避免的。 最终，收拾残局的钥匙掌握在尹总统手中。不能拘泥于家事而误了国事。金建希首先要亲自出面解释争议的经过，并低头道歉。虽然以后也会有很多争议，但这也是需要承担的问题。如果不能跨越争议之河，总统和执政党就无法摆脱泥潭，在这种低姿态下，民心也会软化。政治、权力都战胜不了民心。

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