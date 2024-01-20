执政党继紧急对策委员会之后，人才引进委员会也发声……要求金建希就“迪奥包”道歉要求在党内扩散. January. 20, 2024 07:50. by 赵权衡记者、李承佑记者 buzz@donga.com. 19日，就尹锡悦总统夫人金建希收受名牌“迪奥包”的争议，要求尹锡悦和金建希就此道歉和解释的要求在国民力量党内部扩散。此前一天，该党紧急对策委员长韩东勋表示，“存在令国民担心的部分”，紧急对策委员会和人才引进委员会等党机构和初选、重要人物等开始同时发出声音。执政党领导层相关人士表示：“党确实认为应该借此机会切实解决金建希风险。” 韩东勋当天在接受记者采访时，被问到“关于昨天的发言，是否与总统方面存在矛盾”时，回答说：“这是从国民的角度考虑问题，没有可以称为矛盾的问题。”对于“您认为金建希本人有必要道歉吗”的提问，他回答道：“我的立场昨天已经明确，也明确地告诉了您。” 在上次大选过程中，尹锡悦招收的李容浩议员（再选）在当天的通话中表示：“国民希望听到‘对不起’、承认事实、‘今后会好好表现’的话。”监查院院长出身的崔在亨议员（初选）也强调：“应该向国民解释发生了什么事情，总统室如何处理此事。”该党人才引进委员会副委员长赵正勋议员表示：“有必要充分解释收受普通国民难以购买的包包一事。”他负责引进参加今年议会选举的人士。紧急对策委员金景律当天也敦促道歉，他说：“总统夫人的地位、作用、期待值很高，但却推翻了这一点。”一名不愿透露姓名的党非常对策委员在通话中表示：“金女士应该说一下，包现在在哪里。”

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