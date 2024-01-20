对股价操纵收益罚款两倍……要让国民看到身败名裂的场面. January. 20, 2024 07:49. . 今后，如果在资本市场进行股价操纵等不公正交易被揭发，将被处以最高为不正当利益两倍的罚款。对三大不公平交易（操纵市价、不正当交易、利用未公开信息）征收惩罚性罚款的“资本市场法修正案”从昨天起开始实施。法案提议是在2020年，但在国会滞留了3年多，直到现在才实行。动摇国内股市的股价操纵事件不断发生，本该尽快处理立法，这令人非常遗憾。 三大不公平交易是扰乱资本市场秩序的重大犯罪，但此前只能进行有期徒刑、罚款等刑事处罚，因此很难迅速有效的制裁。从嫌疑被揭发到法院判决为止，平均需要两三年时间，因此甚至有势力在审判过程中试图操纵股价。但是现在，如果接到检察机关的调查结果通报，金融当局可以处以两倍于不公正交易中所获不正当利益的罚款，如果没有不正当利益或计算困难，可以处以40亿韩元的罚款。 最重要的是，此次修订法具体明示了根据不公平交易类型的不正当利益计算方式，因此具有意义。股价操纵犯获取的不当利益虽然成为罚款或有期徒刑的标准，但因为计算方式模糊，受到了无关痛痒的处罚，非法利益也没能好好没收。这就是接连出现过几年有期徒刑后用骗到手的钱好吃好喝的犯罪者的原因。 在“坐牢也是赚钱的买卖”的看法下，股价操纵始终未能根除，一直处于高度化、智能化状态。SG证券引发的股价暴跌事件、永丰制纸事件等去年接连发生的大型事件如实地反映了韩国股市的落后性。最近，利用非法阅读房等社交网络的新型诈骗也在剧增。 以此次新设惩罚性罚款为契机，哪怕只有一次操纵股价，也要做出身败名裂、退出市场的示范。对于证券犯罪判处有期徒刑15年的大法院量刑标准，也有必要提高。像发达国家一样，在作出法律判决之前，应该冻结犯罪嫌疑人的账户，引进阻止金融交易的行政制裁。破坏市场信任的证券犯罪越是反复，韩国股市不能体现应有价值的“韩国打折”就越严重。

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