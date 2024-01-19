“有核国家”巴基斯坦空袭伊朗，中东紧张局势进一步扩散. January. 19, 2024 07:46. by 开罗=金基润 常驻记者 pep@donga.com. 去年10月，巴勒斯坦武装团体哈马斯突袭以色列后爆发的中东战争越过中东、红海一带，蔓延到了西南亚巴基斯坦。巴基斯坦在受到邻国伊朗攻击两天后的18日（当地时间）进行了报复性空袭。巴基斯坦是世界第五人口大国，也是非法核拥有国，有人担心中东战争会引发核战争。 巴基斯坦外交部当天发表声明说：“为了维护国家利益，对伊朗锡斯坦-俾路支斯坦省的恐怖分子藏身之处进行了精准打击。”CNN等媒体报道说，巴基斯坦空袭了伊朗国内的7个地方，至少造成7人死亡。 此举是早前的16日伊朗空袭以巴基斯坦为根据地的本国逊尼派分离主义武装团体“正义军（Jaish al-Adl）”的根据地后，巴方采取的后续措施。巴基斯坦立即反驳称“绝对不能容忍主权受到侵害”，进行了报复。 “什叶派盟主”伊朗在中东战争爆发后，一直站在在哈马斯、红海一带攻击西欧民间船舶的也门什叶派叛军“胡蒂”一边。在这种情况下，逊尼派极端主义武装团体“伊斯兰国”（IS）3日在因美军空袭而死亡的前革命卫队库尔德斯坦司令官加塞姆•索莱马尼逝世4周年追悼仪式上肆意发动恐怖袭击，对逊尼派武装团体进行了大规模反击。15日也打击了叙利亚的IS根据地。

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