三星的“新武器”，用戒指提供24小时健康追踪服务. January. 19, 2024 07:46. by 圣何塞=朴贤益记者、郭道荣记者 beepark@donga.com. 三星电子突然公开了戒指形态的全新可穿戴设备“Galaxy Ring”。 17日（当地时间），在美国圣何塞SAP中心举行的“Galaxy Unpack 2024”活动即将结束时，舞台屏幕上出现了银色的Galaxy Ring。站在舞台上的三星Research America健康解决方案实验室负责人马修•威金斯介绍Galaxy Ring时表示“正在开发最强有力、最容易接近的健康产品”，观众席上欢呼雀跃。 这是三星电子首次公开Galaxy Ring。这是继手表形态的可穿戴设备“Galaxy Watch”之后，全新形态的可穿戴设备。三星电子移动经验（MX）事业部长（社长）卢泰文（音译）在Unpack活动结束后在希尔顿西嘉酒店举行的记者招待会上表示：“计划年内推出Galaxy Ring。” 卢社长表示：“有些消费者对经常使用Galaxy Watch感到不便。在真正意义上的24小时、一周、365天里，向三星健康发送和分析必需的健康信息，仅靠Galaxy Watch是不够的”，“我认为指环这一形状对于完成数码健康、三星健康是必不可少的。”他还补充说：“（与Galaxy Watch相比）充电次数减少，而且可以长时间使用。” 信息技术（IT）业界认为，苹果也在准备推出“Apple Ring”（暂称）。据悉，去年苹果公司在美国专利厅注册了被推测为Apple Ring功能的皮肤间接触感知系统的相关专利。

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