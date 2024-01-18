16岁天才少女仅耗时54分钟“爆冷”战胜世界排名第六的贾贝尔. January. 18, 2024 07:36. by 任寶美 bom@donga.com. 奥斯•贾贝尔（30岁•突尼斯•第6位）培养的非洲-阿拉伯裔女性首次获得大满贯赛冠军的梦想在54分钟后就宣告破灭。对手是16岁8个月零28天的“少女”米拉•安德列娃（俄罗斯•第47位）。 17日，贾贝尔在澳大利亚公开赛第二轮比赛中以0比2（0比6、2比6）完败给安德列娃。贾贝尔在四大满贯赛事中，温布尔登网球公开赛（2022年、2023年）和美国公开赛（2022年）在决赛中失利，去年法国公开赛也进入了8强。但是在澳大利亚公开赛上，自2020年进入8强后进入第3轮（2021年）是她的最好成绩。 相反，安德列娃从澳大利亚公开赛首秀开始就确保进入了第3轮。仅在1年前还在澳大利亚公开赛青少年女子单打决赛中失利后流泪的安德列娃此后先后经历了法国公开赛（第3轮）、温布尔登网球公开赛（第4轮）、美国公开赛（第2轮）等，提高了实力。凭借着当天的胜利，安德列娃成为澳大利亚公开赛历史上战胜排名前十选手第二年轻的球员。历届最年轻记录由在2020年澳大利亚公开赛上以15年10个月零21天的年龄战胜当时的卫冕冠军大阪直美（27岁•日本）的科科•高芙（20岁•美国•第4位）保持。 安德列娃去年与世界排名前10位的选手相遇，战绩为4战4负。在当天胜利后接受球场赛后采访时，安德列娃对感叹“现在才16岁”的主持人说：“但是我去年才15岁！大家也可以在球场上确认这种差异。”安德列娃将于19日与戴恩•佩里（22岁•法国•第72位）争夺一张16强入场券。

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