特朗普发表演讲后，美国部分媒体立即中断转播或转换画面. January. 18, 2024 07:35. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 美国前总统唐纳德•特朗普15日在选举共和党总统候选人的首次竞选爱荷华州党员大会上获得第一名，但CNN、MSNBC等部分媒体没有转播他的胜利演讲或大幅降低特朗普的声音，引发了争议。两家媒体认为“这是因为特朗普前总统持续对移民者问题胡言乱语，并虚假主张2020年大选结果是欺诈”，但部分人批评称“丧失了媒体的公正性”。 MSNBC在当天确定选票排名第一的特朗普前总统表示“我们正在经历数百万、数千万人涌向美国的‘入侵’”，试图开始反移民发言时，中断了转播，转换成主持人瑞秋•麦道登场的画面。 主持人麦道开口表示“决定不直播特朗普前总统的发言是有原因的”，并表示“媒体报道虚假消息会产生一定的费用。因此，决定不转播他的演讲。”她表示“这个决定不是出于恶意做出的，也不是我们喜欢的决定”，但这是经过深思熟虑后做出的决定。 CNN也在特朗普前总统做出同样发言时，让杰克•塔珀主播介入了节目。虽然没有改变画面，但大幅降低了特朗普前总统的声音，事实上听不到他的发言。塔珀主播批判地评论说：“可以听到特朗普前总统反复发表反移民言论。” 进步倾向较强的两家媒体在特朗普前总统执政时期也事事都发生冲突。特朗普特前总统把CNN视为眼中钉，禁止该公司所属白宫记者提问或阻止其出入，从而引发了争议。 但是保守倾向的《福克斯新闻》也曾中断过特朗普前总统的演讲。去年12月，特朗普前总统在爱荷华州发表演讲，主张不正当选举后，福克斯新闻中断了转播。当时福克斯新闻主播表示：“他的发言参杂很多谎言。2020年大选并非造假或失窃。”

한국어