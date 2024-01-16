“煮熟的鸭子飞了”……安秉勋错失1.3米小鸟推，与美巡赛首冠擦肩而过. January. 16, 2024 07:37. by 李憲宰 uni@donga.com. “好像是在说不要骄傲。现在还需要努力，还有很长的路要走。” 安秉勋（33岁）在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛第一个冠军门槛上止步不前，他的脸上充满了遗憾。但是安秉勋在最近出战的比赛上每次都展开冠军争夺战，宣告即将到来的冠军指日可待。 15日，安秉勋在美国夏威夷州檀香山的瓦伊莱乡村俱乐部（70杆）举行的PGA巡回赛索尼公开赛最后一轮第4轮比赛中，经过延长赛鏖战，获得了并列亚军。当天减少6杆的安秉勋最终以低于标准杆17杆的263杆与格雷森•默里、基根•布拉德利（以上均为美国）展开了延长赛。 此前参加PGA巡回赛181场大赛并获得4次亚军的安秉勋在第182次出战的大赛中将亚军次数增加到了“5”。继在2024赛季开幕大赛上周举行的的哨兵冠军赛上单独获得第4名后，安秉勋再次进入前5名，继续保持上升势头。他获得73.87万美元（约9.8亿韩元）的亚军奖金，在联邦快递杯的排名上升到了第2位。目前他的世界排名为第53位，将进入前50名。对于安秉勋来说，延长赛的最后一个推杆有些遗憾。在18号洞（5杆）进行的第一轮延长赛对安秉勋有利。第三杆过后，安秉勋击出的小球距离洞口仅1.3米远。布拉德利还剩5米左右，默里还剩12米左右。但是胜利女神却对默里微笑了。默里的推杆在滚了12米后，竟神奇地钻进了洞里。相反，安秉勋的推杆稍稍偏出了球洞右侧。 当天，安秉勋在常规洞也有夺冠的机会。落后领先者布拉德利一杆排在并列第2位的安秉勋在18号洞还剩240码时，用3号铁杆击出的第二杆落在距离洞口4米远的地方，获得了抓获老鹰球的机会。但是老鹰推杆稍微偏离球洞，进入了延长赛。安秉勋说：“第二杆准确无误地飞到了自己想要的地方。推杆也做得很好，但好像读错线了”，“整体上是坚实的一周。虽然最后收尾有些遗憾，但到目前为止的竞技水平似乎还不错。” 乒乓球明星夫妇安宰亨和焦志敏的儿子安秉勋克服了接连不断的磨难，成功复活。2016年首次参加PGA巡回赛的安秉勋在2021年联邦快递杯排名下降到第146位时失去了巡回赛种子选手资格。第二年经过二级巡回赛重返PGA巡回赛的安秉勋在去年季后赛前的最后一场比赛温德姆锦标赛上获得亚军，呈现出了上升趋势。去年秋天，他因服用含有世界反兴奋剂机构（WADA）禁止成分的咳嗽药，出现兴奋剂阳性反应，还受到了停赛3个月的处罚。对于最近呈上升趋势的竞技水平，安秉勋表示：“在过去的几个月里，在休息的日子里，我努力回顾每轮比赛为什么如此重要。” 战胜酒精依赖症和交通事故后遗症的默里继在第4轮18号洞抓住小鸟后，在延长赛第一个洞也成功推入12米长小鸟推杆，捧起PGA巡回赛个人第二座冠军奖杯，并获得了149.4万美元（约19.8亿韩元）的冠军奖金。

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