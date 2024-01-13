比特币ETF美国股市上市首日交易额达6万亿韩元，远超黄金ETF. January. 13, 2024 08:07. by 申亚衡记者、纽约=金贤洙 常驻记者 abro@donga.com. 据悉，比特币现货交易所交易基金（ETF）在历史上首次交易的11日（当地时间）一天内，在美国股市的交易规模达到了46亿美元（约6.06万亿韩元）。 据路透社报道，随着美国证券交易委员会（SEC）批准比特币现货ETF上市，当天11个商品同时开始了交易。在11个商品中，Grayscale ETF的交易量最多，达23.2618亿美元。这远远超过了在美国股市上市的世界最大规模的黄金现货ETF“SPDR Gold iShares”当天的推测交易额（12.3亿美元)。 随着ETF交易的开始，当天比特币的价格盘中创下了2021年12月以后2年来的最高水平4.9万美元，但以美国东部时间下午5时30分为基准，退到了4.6万美元左右。由于期待虚拟资产编入制度圈，市价总额仅次于比特币的以太坊价格在盘中暴涨了10%以上。被称为“木头姐”的Ark Investment首席执行官（CEO）凯西•伍德当天在美国CNBC电视台表示：“（比特币）在乐观的剧本中，到2030年为止可以达到150万美元（约20亿韩元）。” 相反，在韩国国内，金融委员会以比特币现货ETF是投资中介商品许可范围以外的商品为由，不允许交易，连现有的虚拟资产ETF交易也被阻止。继未来资产证券等部分证券公司中断在加拿大、德国等地上市的比特币现货ETF的新收购（买进）后，又出现了中断期货ETF交易的证券公司。KB证券当天表示：“在金融当局出台明确的指导方针之前，将中断比特币期货ETF的新收购。”

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