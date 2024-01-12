《独家》国情院聘用高层“脱北者”，是文在寅政府时期的4倍. January. 12, 2024 07:41. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，韩国国家安保战略研究院在尹锡悦政府上台后聘用的高层“脱北者”是文在寅政府时期的4倍还要多。战略研究院是国家情报院下属国策研究机构。据悉，统一部也通过本部咨询机构、所属机关等，在尹锡悦政府执政以来至少启用了18名“脱北者”。据悉，去年来到韩国的高层“脱北者”只有10名左右。在新冠疫情扩散时期，每年只有两三人，但去年大幅增加。韩国政府认为，在朝鲜精英阶层出走者增加的背景下，对高层“脱北者”的待遇在尹锡悦政府上台后大幅改善。 战略研究院从尹锡悦政府上台的2022年5月至今，新聘用了20多名高层和专业“脱北者”作为常勤、非常勤研究员等。战略研究院相关人士表示：“文在寅政府当时，战略研究院内有5名高层脱北者，目前招聘人数是原来的4倍以上。”据悉，这些人中还包括前任专门外交官或在朝鲜对韩部门工作的高层官员等。其宗旨是掌握朝鲜的实际情况，加强形势分析等。经确认，特别是随着尹锡悦政府积极出面改善朝鲜人权，战略研究院今年在统一未来研究室下面新设了朝鲜人权中心。 韩国政府消息灵通人士表示：“在前任文在寅政府，确实没有利用曾担任高层和专门职务的脱北者们的经历，而是回避了。”他还说：“据我所知，部分高层脱北者因在韩国无法就业而生活困难。”1997年与前劳动党书记黄长烨一起投奔韩国的前劳动党资料室副室长金德弘在文在寅政府时期曾被解聘，不再担任战略研究院的顾问。 在这种情况下，今年统一部政策咨询委员会97名委员中有6人是“脱北者”出身。文在寅政府末期“脱北者”出身的咨询委员只有2人。另外，去年成立的统一部长咨询机构——统一未来企划委员会和朝鲜人权增进委员会分别有6名和3名“脱北者”参加。统一部所属机关——国立统一教育院也从文在寅政府时期的聘用1名“脱北者”新增2名，共有3名“脱北者”出身的教授在工作。去年8月，第一位朝鲜外交官出身的“脱北者”、前战略研究院副院长高永焕被任命为统一部长特别助理。 韩国政府高层消息灵通人士表示：“现政府改善高层脱北者待遇的消息也传遍了朝鲜精英阶层。特别是驻海外公馆的外交官、贸易代表部职员们也直接或间接地与进入韩国的高层脱北者等取得联系，了解到了变化的情况。” 有观察人士认为，从去年下半年起，朝鲜逐渐打开因新冠疫情影响而封锁的国境，因此精英层的“脱北”决心今年将会增加。另一名韩国政府消息灵通人士表示：“不会再有人相信朝鲜保卫部散播的、脱北到韩国的人遭受痛苦的传闻了。如果边境全面开放，来往的人增多，相关消息也有可能传到朝鲜内部。”

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