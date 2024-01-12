李洛渊退党……指责李在明“使共同民主党变质成为‘一人+防弹政党’”. January. 12, 2024 07:41. by 尹明进记者 mjlight@donga.com. 共同民主党前代表（党首）李洛渊11日宣布退党，并正面批评现任党代表李在明“使共同民主党变质成了一人政党和防弹政党”。李洛渊曾五次当选（共同）民主党籍议员、在文在寅政府担任首任国务总理，他宣布退党并创建新党，预计将对在野党和第三地带政治格局产生不小的影响。 李洛渊当天下午在国会召开记者会宣布退党，宣称“脱离工作了24年的（共同）民主党”。他直接抨击称：“共同民主党对包括我在内的长期党员来说已经是‘陌生的家”。金大中、卢武铉的精神和价值和品格已经消失，变质为暴力、低级言行横行的‘一政党’‘防弹政党’。”他还说：“两年来，在全国被当作‘西瓜’（暗语，意指表面上是共同民主党、内心是国民力量党）而受到侮辱，作为‘处决’的对象受到了攻击。虽然希望这种残忍的现实得到改善，但反而更为恶化。” 李洛渊把前一天退党的3名非李在明派系“原则和常识”议员称为“同志们”，表示“将首先进行合作”。对于与国民力量党前代表李俊锡联合的可能性，他表示：“任何志同道合的人都有合作的意向。” 对于李洛渊退党，共同民主党内部出现了很多批评。129名共同民主党议员当天发表联合声明表示：“从未有过一次牺牲，只以党的名义享受光荣并退党。”前一天出院的李在明当天没有就李洛渊退党发表声明阐述立场。

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