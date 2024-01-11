首尔中央地方法院成立全国首个“残疾人专门法庭”. January. 11, 2024 07:44. by 金紫炫记者、张河艳记者 zion37@donga.com. 首尔中央地方法院决定在全国法院中首次新设残疾人专门法庭和残疾人司法支援官职务，积极支援残疾人司法程序。这是考虑到有人指出，与审判有关或参与审判的残疾人因无法充分得到根据残疾类型和程度的辅助手段等而面临困难的情况较多而采取的措施。 10日，据法律界透露，首尔中央地方法院在下个月法院定期人事变动之前，决定在刑事法庭新设残疾人专门法庭。残疾人专门法庭将主要负责刑事案件被告人或受害者等事件相关人士为残疾人的案件。现有的刑事法庭在审理性犯罪、外国人、腐败案件等时也运营专门法庭，但设立专门针对残疾人的法庭，首尔中央地方法院尚属首次。 残疾人专门法庭将负责向残疾人案件相关人士提供盲文文件和手语翻译等，以便能够轻松参与审判程序。首先，计划只示范运营首尔中央地方法院管辖的案件，如果运营成果积极，还将讨论扩大到全国法院的方案。 首尔中央地方法院在本月初的职员定期人事变动中，在全国法院首次新设“残疾人司法支援官”职务，并安排了2名法院职员。他们被安排在综合信访室和刑事受理室等信访人经常访问的部门，在现场帮助残疾人的司法程序。为了防止残疾人在审判过程中不理解内容或移动时遇到困难，还起到了提供助听器、读书扩大器、轮椅等的作用。在审判过程中，积极向法庭提出建议，以便向残疾人提供手语翻译等也是他们的职责。 首尔中央地方法院之所以如此积极支援残疾人司法，是因为随着残疾人人口每年持续增加，接受审判或寻访法院的残疾人正在增加。据保健福利部透露，以2022年为准，登记残疾人人数约为265万人，占国内人口的5.2%。也就是说，每100人中就有5人是残疾人，但此前法院没有专门负责残疾人的法庭。 特别是盲人金东贤法官（42岁•律师考试第4届）去年被分配到首尔中央地方法院后，法院内部认为应该增加对残疾人的司法支援。首尔中央地方法院相关人士解释说：“根据宪法第27条规定的‘接受审判的权利’，法院支持残疾人与非残疾人同等参与司法程序。”

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