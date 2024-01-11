执政党和在野党只顾议会选举前的政治斗争，回避迫切的民生法案. January. 11, 2024 07:44. . 朝野政党9日召开临时国会最后一次全体会议，处理了宇宙航空厅法等101件法案，但急需的核心民生法案连提交都没有。如果发生死亡事故等重大灾害，就以重刑处罚的重大灾害处罚法的扩大实施推迟2年的修订案、废除销售住宅实际居住义务的住宅法修订案都没有提交到全体大会。允许大型超市凌晨配送的流通产业发展法修订案、非面对面诊疗相关医疗法修订案等仍然未能通过常任委员会的门槛而漂流。 “重大灾害法”将于本月27日扩大到50人以下的小规模企业，适用实际居住义务的首都圈小区的入住也将从本月底开始。对于小企业主和预定入住者来说，这是燃眉之急。超过83万个的小规模企业表示很难遵守重大灾害法义务，如果企业主受到处罚，企业将面临停业危机，劳动者将大量失业。适用实际居住义务的首都圈小区也达到了72处、47575套，对于以全租和月租为前提购买公寓的人来说，处境非常尴尬。 面对如此迫在眉睫的混乱，朝野政党对因立法失败而产生的迫切民生呼声视而不见，对法案的处理袖手旁观。朝野政党在4月议会选举前夕一致承诺，将把民生放在首位，还成立“2+2协议体”，缩小了对争议法案的分歧。但是朝野政党在此次临时国会也最终以政治斗争告终。执政党要求的双特检法再次表决因在野党的反对而未能通过，梨泰院惨案特别法由在野党单独处理。虽说要在15日重新召开的临时国会上重新讨论这些民生法案，但能否找到切入点还是未知数。 离议会选举还有90天的朝野民生竞争仍然只是嘴上说说，大部分指责也都把责任推给对方。此前，政府在暂缓实施期间懒于准备适用法律，在立法问题上也突然宣布，执政党没向多数在野党伸出手、表现出说服的努力。掌握国会权力的在野党也被只关注支持层的立法议题所埋没，没有表现出妥协的意志。通过对话和妥协的民生协治就是朝野的责任，但他却背弃责任，只专注于政治斗争。要知道，如果连所剩无几的机会都错失，最终会产生怨恨和愤怒的投票。

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