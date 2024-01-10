伍兹与耐克之间长达27年的合作画上句号，心中会刻上怎样的标记？. January. 10, 2024 08:00. by 李憲宰 uni@donga.com. “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（49岁•美国）在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上取得82胜期间，上演了众多经典场面。其中，2005年大满贯赛事大师赛最后一天16号洞（3杆）出现的短切球堪称“生涯最佳击球”。 伍兹在深草区上打出的第二杆在果岭上以90度回旋后，顺着下坡滚向了球洞。暂时停在球洞边缘的该球在露出耐克标志后，被吸入了洞杯。伍兹咆哮着，经过延长赛最终获得了冠军。耐克将像电影中的一个场面一样的转播影像运用到了实际广告中。 像这样命中注定的伍兹与耐克之间的同行时隔27年后终于画上了句号。伍兹9日通过社交媒体透露了赞助合同终止的事实。伍兹表示：“能和全世界最具象征性的品牌一起合作，我感到非常幸运。感谢引领我的耐克创始人菲尔•奈特及其职员们。” 1996年转为职业选手的伍兹以当时破格的条件5年4000万美元签订了赞助合同。2001年和2006年的合同规模分别为5年1亿美元和8年1.6亿美元。伍兹和耐克在2013年以2亿美元（推算）延长了10年的赞助合同。伍兹仅靠耐克的赞助就赚了5亿美元（约6578亿韩元）。这是他在PGA巡回赛上获得的奖金（1.21亿美元•约1592亿韩元）的4倍以上。曾是耐克高尔夫招牌的他还推出了以自己的首字母命名的品牌“TW”。 在伍兹陷入困境时，耐克也一直陪伴着他。伍兹卷入婚外恋丑闻的2009年和因各种伤病无法参加比赛的时候，耐克也一直站在伍兹一边。但是耐克在高尔夫事业上并没有尝到什么甜头。2016年撤出高尔夫球杆和高尔夫球等装备事业后，只剩下高尔夫服装部分。此后耐克在高尔夫市场的立足之地越来越小了。 虽然与耐克决裂，但伍兹似乎正在准备新的事业。伍兹在社交媒体上写道，“人们询问是否还有下一章，我会说‘是的，肯定有下一章。’。”伍兹的经纪人马克•斯坦伯格也表示：“伍兹正在准备新的合同，将会有有趣的发表。”

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