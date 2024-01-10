中国“回归CES”……1100家公司上演“技术人海战术”. January. 10, 2024 07:59. by 拉斯维加斯=卞钟国记者 bjk@donga.com. 当地时间9日在美国拉斯维加斯开幕的世界最大的信息技术（IT）•家电博览会“CES 2024”上，中国企业将大举回归。这是为了在美中关系紧张的情况下寻找全球市场出路。 1100多家中国企业参加了CES 2024。与500多家企业参与的去年CES相比，企业数量增加了一倍以上。中国企业数超过CES 2024全体参展企业（4314家）的四分之一。不仅是电子产品，飞行车、智能手机、移动出行等参加领域也多种多样。 受到美国政府各种限制的华为、小米、阿里巴巴、中国国营企业等没有露面。但是，与海信、TCL、开发视频平台“抖音”的字节跳动等大型企业一起，数百家创业企业来到了CES。 韩国将有760家企业参加CES，这是有史以来规模最大的。这是继中国和美国之后的第3大规模。日本今年只有70多家企业参与，除了索尼和松下之，大部分都是创业企业。 业界相关人士表示：“想要维持技术主导权的韩国、想要超越韩国的中国、想要守护过去自尊心的日本等亚洲三国的技术竞争值得一看。”

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