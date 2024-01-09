“穷则无后”的嘲讽……“生孩子的决心”应该变得简单. January. 09, 2024 08:02. . 据悉，2022年0.78的韩国总和生育率到2023年可能降至0.6左右。这还不到维持人口的最低出生率（2.1）的三分之一。出生率连续创历史新低虽然不是近来一两天的事情，但依然令人恐怖。 政府也许是迫在眉睫，也出台了各种政策。如果父母给结婚的子女财产，最多免除1.5亿韩元的赠与税，并提高育儿休职工资。此外不仅有新生儿特别供应，还出台了新生儿特例贷款。 这样的政策会有效果吗？如果看看走与韩国相似道路的日本，一定程度上会得出答案。家庭社会学研究者、中央大学教授山田正宏认为，日本的低出生对策是以“城市正式职工青年”为对象的，因此失败。20世纪90年代以后，日本特有的终身雇佣逐渐消失，“收入不稳定的青年男性”大量增加。如果女性的雇佣水平与男性相似，还可以分担经济负担，但地方上的性别雇佣差距很大。也就是说，女性无法解决经济问题的情况更多。结果，地方上认为，即使结婚，情况也不会好转，也不可能给子女提供好的环境。这是雇佣不稳定的地方青年们放弃生育的背景。但是育儿休假或保育支援等政策，也是只有已有稳定收入、享受多种基础设施的城市青年才能享受优惠的政策。 韩国没在犯类似的错误吗？ 首先，对新婚房资金的赠与税担忧只适用于从父母那里继承资产的人。连公共销售住宅在首都圈也要价数亿韩元，如果不在保障稳定收入的工作单位上班，特例贷款也是遥远国度的事情。在中小企业上班的青年上班族，问题不是休假时的工资，而是仍然难以使用育儿休假。 不久前，在网络社交网络服务中，“贫穷就不应该生孩子”的主张曾引起争议。也就是说，如果贫穷，就不能给孩子提供必要的好环境，最终连想要孩子都没有尝试过，就会变得不幸。也就是说，不要让不能好好抚养的孩子“被生下来”。 提出这一主张的人所说的“好环境”是这样的。父母能提供支持，孩子可以上补习班，买玩具，偶尔出去吃烤肉，长大后不用打零工，还可以去海外旅行，享受大学生活。那么，如果每年投入数十万亿韩元的低出生预算，是不是完全可以解决这种愿望呢？ 低出生问题最终要得到解决，需要谁都能轻易下定决心生孩子。无论是收入少，还是外国劳工，还是独自抚养孩子的单亲父母，都必须能够想象到今后能和自己的孩子幸福地生活。希望政府记住，这才是新生儿特例贷款或免除新婚夫妇赠与税等政策的最终目的。

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