日本地震发生124小时后……九旬老奶奶“奇迹般生还”. January. 08, 2024 07:57. by 东京=常驻记者 李尚勋 sanghun@donga.com. “妈妈，加油！”“您真棒！” 6日晚8时20分左右，日本石川县珠洲市。救援队向因1日能登半岛强震倒塌的两层房屋里90多岁的老奶奶大声搭话。一动不动的奶奶手里渐渐热乎，也能感觉到脉搏跳动了。当时距离发现后开始营救已经过了3个多小时，距离地震发生已经过了124个小时。 “ABC（气道、呼吸、血液循环）OK。开始移送。” 救援队医生发出终于确保奶奶呼吸等的信号后，被毯子盖上的奶奶被担架紧急送往医院。据悉，老奶奶被发现时也能进行一些沟通，7日上午恢复到了可以轻松对话的程度。日本首相岸田文雄感谢道：“在恶劣的情况下看到了希望之光。向不放弃、坚持不懈地进行救援活动的所有人表示敬意。” 在灾难现场，生死交错的“黄金时间”一般以72小时为界限。124小时后获救的老奶奶的事例近乎奇迹。日本警视厅相关人士表示：“虽然进行了很长时间的救援活动，但这样的经历还是第一次。”当时在同一所房子里发现的一名40多岁女性处于心肺停止状态。 救援队在救援奶奶时最担心的是发生“挤压综合症”。长时间被沉重物体压住的人，在突然清除压迫物体的瞬间，毒素会通过血液扩散，严重时会导致死亡。因此，救援队细致地调整了营救速度，同时进行了医疗处理。 据统计，截至7日下午2时，能登半岛强震死亡人数为128人。这是继2016年熊本地震（276人死亡）后，时隔8年因地震死亡人数首次超过100人。失联人员还有222名，因此伤亡人数很有可能进一步增加。再加上地震灾害严重的能登半岛的的轮岛市和珠洲等地7日全天降雪，气温也降至零下，救援队面临更大的困难。据日本气象厅预报，截止到8日，该地区将出现最大降雪量达60厘米的暴雪。

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